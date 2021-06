Lolita Cortés y Latin Lover hacen pareja en "Las Estrellas bailan en Hoy" y lo hicieron ESPECTACULAR: VIDEO

Tras la pandemia por Covid-19, las personas están más pendientes de los programas de televisión y el mundo del espectáculo, específicamente en México, donde han surgido diversos rumores con figuras tales como Lolita Cortés, Laura Bozzo y Latin Lover.

Nos referimos al exitoso programa de Hoy llamado “Las estrellas bailan en Hoy”, el cual llegó a su final pero lleno de sorpresas por parte de los jueces, participantes y también por los conductores de dicho programa.

En esta ocasión no se trata de una polémica más entre Laura Bozzo con Latin Lover ni con Lolita Cortés, sino de dos de los jurados de dicho reality show televisivo sobre baile; Lolita Cortés y Latin Lover están involucrados.

"Las estrellas bailan en Hoy" llega a su final

En el marco del final de este reality que desenvolvió diversas situaciones tanto positivas como negativas, Lolita Cortés y Latin Lover fueron los encargados de abrir el show con un baile que está generando miles de comentarios por parte de los usuarios en redes sociales pero también por parte de los televidentes que siguieron este programa musical y de baile.

Todas las parejas finalistas también hicieron grandes entradas musicales, dentro de ellos están: Andrea Escalona y Pablo Montero, Mariana Echeverría y Lambda García, Marisol González y Moisés Muñoz, Michelle Vieth y Silverio, y Ximena Córdoba y Raúl Coronado.

Bajo este panorama, también la conductora y moderadora de este programa, Galilea Montijo, mostró sus mejores pasos de baile al ritmo de “Let’s Get Loud” de Jennifer Lopez, baile que también sorprendió a los televidentes y a sus miles de seguidores en redes sociales.

Lolita Cortés y Latin Lover se roban el show

Sin embargo, no fue la única famosa que deslumbró en redes y los escenarios del programa, pues los famosos actores y bailarines Latin Lover y Lolita Cortés se deleitaron en el escenario al ritmo de las canciones de “Let’s Get Loud”, “We will rock you” de Queen y con “Madre Tierra (Oye)” de Chayanne.

A continuación te presentamos el baile de los famosos que generó miles de comentarios positivos al respecto, por la energía de ambos famosos:

