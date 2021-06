Timothée Chalamet es captado en rodaje de su nueva película: 'Bones And All' | FOTOS

Timothée Chalamet, el joven actor que saltó a la fama con la cinta de Luca Guadagnino 'Call Me by Your Name’, ahora se prepara para su segunda colaboración con el mismo director. Te platicamos lo que sabemos sobre el rodaje de su nueva película: 'Bones And All’.

De acuerdo con Deadline, la película es una adaptación de la novela homónima de Camille DeAngelis, y el guion está a cargo de Dave Kajganich (Suspiria, 2018). El elenco constará de Mark Rylance, André Holland, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Jessica Harper y Francesca Scorsese, hija del cineasta Martin Scorsese.

Primera imagen de 'Bones And All' de Luca Guadagnino. Foto: Especial

Bones and All se ubica en los años 80, en los tiempos de Ronald Reagan, y sigue la historia de Maren Yearly (Taylor Russell) quien emprende un road trip en busca de su padre, y en el camino conoce al joven Lee (Chalamet). Ambos vivirán una aventura a través de carreteras y paisajes de Estados Unidos, pero sus caminos conducirán a un pasado desagradable y una decisión que determinará su amor, informó Cinemanía.

La cuenta de Twitter Timothée Chalamet Updates compartió algunas imágenes del nuevo look del popular actor. En las fotos se le ve con un corte y tono de cabello inusual para los personajes que ha interpretado.

Chalamet dará vida a Willy Wonka

Timothée Chalamet será el encargado de darle vida a Willy Wonka en la nueva producción dirigida por el británico Paul King, bajo el sello de Warner Bros. Studios y The Roald Dahl Company.

Hasta el momento, sólo se ha revelado que la trama contará cómo era la vida del famoso chocolatero durante su adolescencia, en los años previos a que abriera su icónica fábrica.

La cinta tendrá un formato de musical, por lo que Chalamet tendrá que iniciar un entrenamiento intenso para realizar los números musicales.

Tampoco se sabe con exactitud cuándo iniciarán los rodajes de esta nueva producción, sin embargo se espera que la fecha de lanzamiento sea en 2023.

nvg