Timothée Chalamet le dará vida a Willy Wonka en la nueva película de Warner Bros.

Timothée Chalamet será el encargado darle vida a Willy Wonka en la nueva producción que cuenta las aventuras del famoso chocolatero, la cual, estará dirigida por el británico Paul King bajo el sello de Warner Bros. Studios y por The Roald Dahl Company.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre esta nueva producción, sin embargo, se sabe que será una precuela en la que se relatará cómo era la vida de Willy Wonka durante su adolescencia, en los años previos a que abriera su icónica fábrica de chocolates.

El guion estuvo a cargo de Paul King y contó con la colaboración de Simon Farnaby, quien es conocido por sus guiones para “Rogue One: A Star Wars Story” y de Simon Rich, quien ha colaborado en producciones como “Inside Out” y “The Secret Life of Pets”.

Siguiendo la misma línea de las producciones anteriores de Willy Wonka, esta película dará importancia a los musicales por lo que se sabe que Chalamet tendrá que iniciar un entrenamiento intenso para realizar los números musicales. Se sabe que King había buscado anteriormente al actor franco estadounidense, pero por compromisos de trabajo no se había podido formalizar su participación.

De momento, no se sabe con exactitud cuándo iniciarán los rodajes de esta nueva producción, sin embargo, se reveló que se espera que el estreno de esta película se realice en 2023.

Tercer Willy Wonka

Timothée Chalamet tiene 25 años de edad y ha ganado relevancia en el mundo del cine en los últimos años por su versatilidad, sin embargo, su participación en la nueva película de Willy Wonka será uno de los retos más grandes de su carrera pues su actuación estará bajo el ojo crítico del público, quienes de inmediato comenzaron a especular si podrá igualar o superar las actuaciones de sus predecesores en el papel.

La primera versión de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate se realizó en 1971 y el encargado de portar el icónico sombrero del chocolatero fue Gene Wilder y estuvo dirigida por Mel Stuart, dicha producción se convirtió en todo un clásico del cine infantil.

En 2005, Tim Burton realizó su versión de la película y el encargado de interpretar a Willy Wonka fue Johnny Depp y dejó la vara muy alta pues su participación fue muy bien recibida por el público y se ha mantenido como uno de sus papeles más icónicos de su carrera.

Carrera de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet inició su carrera en la televisión cuando era apenas un niño y con el paso del tiempo logró conseguir papeles más relevantes hasta llegar al cine donde ya ha participado en más de 20 películas, de las cuales, algunas de las más destacadas son Interstellar, Call me by your name, El Rey, Mujercitas, Lady Bird y Beautiful Boy, solo por mencionar algunas.

Cabe mencionar que Chalamet es un actor todoterreno pues a lo largo de su carrera también ha tenido participación en el teatro en obras de renombre como “The Talls” y “4 000 Miles”.

