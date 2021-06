Survivor México: Exsobrevivientes se ven las caras en Concejo tribal y se dan con TODO

En Survivor México la polémica ha estado presente desde su inicio tanto dentro como fuera del concurso y en esta ocasión el escenario fue el foro de Venga la Alegría, al cual acudieron todos los exIntegrantes del famoso reality show y exmiembros de la tribu Jaguar y Halcón, quienes se reunieron en un denominado Concejo Tribal presidido por “El Capi” Pérez, y en el cual se plantearon varios de los temas más controvertidos que hasta ahora se han suscitado en el exitoso programa de TV Azteca.

Al set llegaron Danny Cortés, Chicken, Bruno, Bella de la Vega, Gabo Cuevas, Aranza, Brisia y Bárbara, quienes acudieron para abordar cara a cara los temas más polémicos que se han dado en el reality recientemente; sin complejos, los exparticipantes revelaron también los secretos mejor guardados de muchos de los competidores, tanto lso que ya salieron como los que se encuentran dentro del programa.

La dinámica inició con los recientes videos que Aranza y Lalo Barquín compartieron en sus redes sociales, en donde mediante sus historias se declararon su amor en Instagram. “El Capi” procedió a preguntar a Aranza acerca de las supuestas indirectas que le envió a Lalo desde la red social. Todo inició cuando compartió un video en donde aseguró que “quería que fuera mi novio (Lalo) pero no me peló”, por lo que los seguidores del exparticipante le cuestionaron al respecto.

Hubo mucho “cuchareo” entre los participantes, reveló Danny Cortés

Lalo Barquín aprovechó para responder a sus seguidores acerca de los clips que Aranza publicó: “Muchas personas me están preguntando que qué onda con lo que subió Aranza y ahí les va la historia real; ella fue la que me ilusionó y me dejó en el altar como novia con vestido blanco, pero bueno, así que. No se preocupen chicas, sigo soltero. Igual si se aplica, pues podríamos ver,” aseguró en sus InstaStories.

Acto seguido, Aranza le respondió: “¿Que me aplique? Yo le entregué mi corazón y no lo quiso, ¿qué hago? Ya lo superé, ni modo. Tuvo su oportunidad, no la aprovechó. Bye, es broma,” aseguró en otra grabación. Acto seguido Lalo negó sus declaraciones: “Oigan a ver, eso no es cierto, el que se puso las pilas y el que se aplicó estando allá fui yo, y habíamos quedado que saliendo lo íbamos a hacer formal, pero no,” explicó el exparticipante.

“Deja de menrtir, por favor,” le contestó Aranza desde su Instagram. Fue entonces cuando desde el set de VLA Aranza señaló que todo se trató de un juego y que sus declaraciones eran solo una broma: “No es real, es broma.” aunque sí reconoció ante sus compañeros que le gustaba Lalo. Fue entonces cuando Brisia aseguró que ambos competidores “siempre estaban juntos en la ceremonia, hombro con hombro, yo lo noté, yo lo sabía,” refirió.

Por su parte Chicken aseguró que “hubo un triángulo amoroso (en Survivor), porque desde que entró, mi Gabo, que está ahí muy calladito le echó el ojo a Lalo, entonces ya vimos por qué no lo peló Lalo, porque había otra cosa ahí”, expuso Chicken. Lalo por su parte lo negó todo. Mientras que Danny Cortés reveló haber visto algunas situaciones mientras permaneció dentro del programa: “Yo vi mucho cuchareo durante varias noches”

“El Capi” también recordó la polémica que se desató luego que Paco se tomara muy personal un comentario que hizo Sargento Rap, situación que los llevó a una discusión en donde casi se agarran a golpes, Fue entonces cuando Lalo aseguró que “de Paco te puedes esperar todo, es el asco más asco de Survivor, poco hombre, patán. Desde mi punto de vista no lo podría llamar hombre; un hombre que se mete con mujeres, un hombre que insulta a mujeres, un hombre que discrimina, creo que Paco es el asco y hasta ganas me dan de vomitar,” expuso.

Mientras que Chicken aseguró que durante aquel desencuentro “Paco se calentó, pero después tuvo el corazón de ir a pedir una disculpa, hay que aprender a querer a Paco,” aconsejó. Finalmente Aranza concretó al señalar que Paco debería ya entender que se trata de una competencia: “Que ya agarre la onda (Paco), se disculpa y luego otra vez, se disculpa, entonces ya nadie le cree”, explicó la exparticipante de Survivor México.

MP