Salma Hayek: Conoce sus medidas, talla, peso y todo lo que no sabías de la actriz

La guapa Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más consagradas gracias a sus 33 años de trayectoria artística y su historia de éxito ha servido como ejemplo para muchos otros grandes talentos que se encuentran creciendo dentro de la competitiva industria del cine, una de ellas es Eiza González. Hayek se volvió tendencia esta semana luego que diera a conocer en sus redes sociales que se ha ganado su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Fue en su cuenta de Instagram en donde la veracruzana compartió al noticia junto a una postal de antaño: “Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella. en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años,” escribió la actriz.

Por esta y más razones la guapa y talentosa empresaria se encuentra en tendencia, además que muchos usuarios de redes sociales se han preguntado cuáles son las medidas de infarto que caracterizan a la estrella de Hollywood, con las cuales han cautivado a muchos famosos y atractivos galanes a lo largo de su carrera. La también productora, que cuenta con 1.57 metros de estatura, destaca por sus grandes atributos y presume de las siguientes medidas: 90-61-94, además presume de pesar solo 55 kilos, en un cuerpo espectacular que a sus 54 años lo muestra con orgullo en sus redes.

Estos datos desconocías de Salma Hayek

Para quienes desean adentrarse un poco más en la biografía de la productora de la serie Monarca, hay que recordar que Salma Hayek es hija de Sami Hayek Domínguez y Diana Jiménez Medina. Nació en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, un 2 de septiembre de 1966, bajo el signo virgo, por lo que actualmente cuenta con 54 años de edad. Inició su carrera a los 22 años, en 1988, luego de estudiar en el centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Hayek debutó protagonizando la telenovela Teresa y más tarde también protagonizó la película El callejón de los milagros, por la que fue nominada a un Premio Ariel.

Su nombre, Salma, es la palabra árabe que significa “paz” o “calma”. La actriz es considerada como una de las artistas mexicanas que más notoriedad han conseguido en Hollywood, en donde ha cimentado la mayor parte de su carrera. Hayek además es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar, junto a la argentina Norma Aleandro (1987), la brasileña Fernanda Montenegro (1998), la colombiana Catalina Sandino Moreno (2004) y su compatriota Yalitza Aparicio (2019).

También es la primera actriz mexicana nominada como actriz principal, ya que Katy Jurado y Adriana Barraza fueron nominadas como Actriz de Reparto. El 26 de abril de 2006, durante una exposición en Venecia, Salma Hayek conoció al empresario francés François-Henri Pinault, con quien comenzó una relación.

Solo meses después Hayek dio a conocer que estaba embarazada y en 2007 tuvo a su hija Valentina Paloma Pinault, quien nació el 21 de septiembre de aquel año. Dos años más tarde, Salma Hayek se casó con Pinault por lo civil en una pequeña ceremonia celebrada en París el sábado 14 de febrero de 2009. Desde entonces mantiene una sólida relación con su esposo y disfruta de presumir a su hija, de casi 14 años, en sus redes sociales.

