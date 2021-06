"No me juzgaré": Sofía Rivera Torres da cátedra de amor propio al MOSTRAR imperfecciones de su cuerpo | FOTO

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de Sofía Rivera Torres después de observar la más reciente publicación que realizó la conductora de televisión en sus redes sociales presumiendo con orgullo sus imperfecciones, dando cátedra de amor propio.

Desde hace unos años, la presentadora estelar de ¡Qué importa! ha acaparado la atención de los medios del espectáculo debido a las constantes publicaciones que realiza en sus distintas plataformas digitales, pues la mayoría de ellas dan bastante de qué hablar.

Estrella en Instagram

Ante sus más de 600 mil seguidores, Sofría Rivera Torres se mantiene bastante activa en Instagram subiendo fotografías y videos de su día a día disfrutando de viajes en sofisticados destinos turísticos; la joven siempre demuestra su gusto por la moda.

Lejos de la fama, la actriz y conductora de televisión robó reflectores durante el año pasado después de confirmar que se casaría con su compañero de trabajo, Eduardo Videgaray, quien no se cansa de presumir a su pareja.

En su más reciente publicación en Instagram, Sofía Rivera Torres dio cátedra de amor propio al demostrar las hermosas imperfecciones que tiene su escultural figura, algo que conmovió a todos los internautas.

La publicación

Hace unas cuantas horas, la conductora y modelo subió una fotografía modelando un espectacular traje de baño en color amarillo; sin embargo, pidió a sus seguidores que se percataran de la celulitis que tiene en sus caderas.

En la publicación, la presentadora confesó que le costó aceptar su cuerpo pues llegó a pensar que la mitad de abajo "no quedaba" con la mitad de arriba, sin embargo, tuvo el valor de mostrar sus imperfecciones.

"Hoy encontré esta foto y pensé "mi abdomen se ve bomb" y luego "pero se me ve mi celulitis". No me juzgaré ni pediré perdón por gozar la vida... subo esto para recordarles no juzgarse y amarse mucho, pero sobre todo subí esto para recordármelo a mi misma", escribió en la plataforma digital.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral alcanzando un sin fin de me gusta y varios comentarios, los cuales destacaban y aplaudían el valor por subir la imagen mostrando tal y como es su cuerpo.

