Adrian Alburez hace catarsis con “Te vas”

Adrian Alburez

Foto: Especial

“Te vas” es el nombre del más reciente sencillo de Adrian Alburez, un tema con el que el intérprete hizo catarsis para superar su última relación que lo dejó mal psicológicamente, pero la composición y la música lo sacaron adelante de ese ambiente tóxico en el que se encontraba.

“Es muy común caer en las relaciones tóxicas, porque no sólo se dan entre pareja, hay ocasiones en las que se desarrollan entre amigos o familiares y creo que se dan, porque algo con nosotros mismos no funciona. Eso me llevó a entender lo que valgo y a lograr desapegarme del pasado, no solo de la relación sino de la toxicidad que hay en mí, empezar un nuevo ciclo de amor propio”, contó el intérprete.