“Andrea me conoce, no le tengo que dar explicaciones”: Erik Rubín ante supuesta infidelidad | VIDEO

El actor y cantante mexicano Erik Rubín se defendió ante los rumores de una supuesta infidelidad hacia su esposa, la conductora de televisión y actriz Andrea Legarreta.

A través de un video en Instagram, el artista recalcó que su matrimonio se basa en la confianza y el respeto, por lo que no tiene porqué dar explicaciones:

“No sé qué relaciones tengan con sus parejas, en las cuales no los permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, pero ese no es nuestro caso. A Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce”.

Para desmentir las versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, Rubín detalló lo que sucedió en aquella fiesta donde se le vio bailando con otra mujer:

“Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum. Me fui con mi papá a cerrar un negocio allá, y algunos de los socios me llevaron a conocer los restaurantes que están de moda ahí”, explicó y agregó que en esas noches bailó, saludó a mucha gente, se tomó y le tomaron fotos.

“Me tomaron una foto donde aparezco platicando con una chica; esta chica sale con uno de mis amigos. Estamos en un lugar público, habré estado en esa mesa no más de cinco minutos… Salió en las redes que soy infiel, que qué ando haciendo sin Andrea. Somos pareja, pero somos individuos: cada quien hace sus cosas, sus sueños, sus carreras”, dijo el integrante de Timbiriche.

Sobre el cuestionamiento de los comentarios hacia su familia, Rubín expresó su decepción con la reacción en redes sociales, quienes “armaron un alboroto” al ofender a su esposa e hijas. Señaló que en algunos medios de comunicación, “hay gente resentida” y pidió que ya no magnifiquen situaciones como ésta.

Andrea Legarreta responde

La conductora del programa Hoy se pronunció respecto a la supuesta infidelidad de su esposo Erik Rubín, luego de difundirse en redes sociales fotografías del artista en una fiesta, para ponerle punto final al asunto.

Legarreta hizo hincapié en la individualidad que cada uno tiene en su matrimonio: “Perdón, pero quienes piensen que el matrimonio significa encerrarte en una jaula y no tener una vida individual, pues los respeto mucho pero para mí no es eso”, aseguró.

