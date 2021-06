¿Danna Paola tiene un hijo? Te contamos todo acerca del mito más grande de la cantante

Danna Paola cumple hoy 26 años y lo hace en uno de los momentos más emblemáticos de su carrera como artista, la joven cantante acaba de estrenar su nuevo material “Mía” y en el último año compuso y lanzó grandes éxitos como “Sola”, “No bailes sola” o “Sodio” y “TQYYA”, los cuales la colocaron como una de las artistas más populares y con mayor influencia en la actualidad.

La cantante, actriz y compositora se ha convertido en una referencia entre los jóvenes quienes siguen sus pasos en cada faceta de sus vida; tanto en televisión, en las redes sociales, en las plataformas musicales y streaming, de esta manera Danna Paola cosecha el éxito de más de dos décadas de trayectoria, la cual comenzó a los 4 años.

Sin duda han sido muchos los retos que ha afrontado la joven artista a lo largo de su carrera, desde el bullying, el acoso, la violencia de pareja, hasta la ansiedad, circunstancias todas que ha superado con creces en cada etapa que ahora conforman su historia. Su participación en 2018 en la exitosa serie de Netflix Élite, le dio la oportunidad de dar un brinco a la fama y se proyectó de manera internacional gracias a su personaje “Lu”.

Danna Paola participó en tres temporadas de la serie e donde interpretó a Lucrecia Montesinos, un arrogante personaje que le hizo ganar el afecto del público, el cual se dividió entre amar u odiar al personaje. Esta etapa marcó para siempre su carrera como actriz, pero finalmente la artista optó por retomar su carrera como cantante, su pasión.

¿Danna Paola tiene un hijo?

Tras dejar Élite, Danna Paola comenzó a retomar su carrera como cantante y se dedicó a componer, el último año ha sido uno de los de mayor productividad para la artista ya que se dedicó de lleno a componer y lanzar una canción tras otra, las cuales, todas, se lograron posicionar entre las favoritas del público.

Sin embargo, justo en el contexto de su 26 cumpleaños en redes sociales comenzó a tomar relevancia un rumor que ha girado en torno a la vida de la artista desde hace mucho tiempo, el cual que nadie ha sabido responder y tampoco se conoce su origen. El mito más grande en torno a la vida de Danna Paola es acerca de la existencia de un supuesto hijo suyo y de la identidad del padre de éste. Esta teoría tomó revuelo previo a su cumpleaños y aquí trataremos de aclarar de qué se trata.

Fue en noviembre de 2016 cuando la actriz y cantante compartió en sus redes sociales, en concreto en Instagram, una fotografía en donde mostraba la imagen de un ultrasonido a nombre de Vania Rivera, la hermana mayor de Danna Paola Rivera Munguía, nombre completo de la actriz. A esta imagen Danna Paola la acompañó con un mensaje en donde celebraba la próxima llegada a sus vidas de su sobrino.

“Me moría por contar la mejor noticia que me pudieron haber dado. ¡VOY A SER TÍA ! Me hace la mujer más feliz del mundo, hermana Te Amo!!! Ya me volví loca !!! Te esperamos con muchas ansias porotito bebe”, escribió Danna Paola en su post. De esta manera mostró su euforia por la llegada de un nuevo integrante a su familia. Hasta la fecha, y a cinco años de dar a conocer la noticia, Danna Paola lleva una excelente relación con su hermana, quien en diversas ocasiones ha posado junto a ella en algunas postales.

A partir de entonces, y luego de posar en algunas ocasiones con su sobrino Iker, algunos rumores se crearon en torno a que el bebé era realmente hijo de ella, teorías que con el tiempo continuaron sin que la artista reaccionara al respecto y que hasta momentos como ahora no han cobrado relevancia ya que solo han quedado en eso, en un mito. Lo que queda claro es que Danna Paola es una tía muy cariñosa y aprovecha cualquier oportunidad para pasar tiempo junto a sus sobrinos y también para posar con ellos, y tal vez hoy disfrute de su festejo acompañada de ellos.

