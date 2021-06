Gian Marco, García y Solo, muestran su lado paternal

La paternidad es una faceta de la vida que a muchos hombres les enseña el alto nivel de amor que se puede sentir hacia otra persona, al menos en esto coinciden los compositores Juan Solo, Leonel García y Gian Marco, quienes gracias a sus hijos han aprendido a involucrarse más en las actividades familiares.

Además, durante el confinamiento se centraron en convivir con los pequeños y disfrutar sus logros, retos y alegrías, especialmente Juan Solo, quien este año celebra su segundo Día del Padre: “Pude verla crecer, lo que me refrescó la existencia de una manera irrefutable. Es muy difícil poner en palabras lo que se siente, es un revoltijo de sensaciones de orgullo, ternura y de amor incondicional”.

Sin embargo, siente que como hijos se suele ser injustos con los papás, ya que no hay un manual para criar y aseguró que no hay papá en el mundo que despierte un día pensando en qué hacer para equivocarse en la educación de su descendencia, “es todo lo contrario y hacemos lo mejor que podemos”.

Considera que cada vez se equilibra más la balanza en los derechos y obligaciones para que tanto hombres como mujeres se involucren por igual en la educación. En ese sentido, el integrante de Sin Bandera, agregó que aunque los niños tengan sus etapas para estar con la madre o el padre, es necesario que la pareja trabaje por igual.

“Tienes que estar presente, ayudando en lo más que se pueda, quitar las malas costumbres de pensar que las mujeres tienen que hacer ciertas cosas o hacer por obligación algo, más bien si estás ahí la puedes ayudar para que descanse, sino también luego la relación se daña”, contó.

Para Gian Marco desde que se convirtió en padre, sabía que para tener una buena comunicación tenía que estar presente y de alguna manera ha tratado de hacerlo, aprendió a mirarlos a los ojos y a adquirir conocimiento de ellos mientras los educaba.

“Tuve la suerte de tener tres hijos maravillosos. Ahora tienen 16, 18 y 25 años, me siento muy feliz de haber logrado el papel que he hecho como papá, me siento muy orgulloso, sobre todo por la comunicación que tengo con ellos y eso es extraordinario, y lo voy a valorar siempre”, explicó Gian Marco.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

MAAZ