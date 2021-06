Exatlón México: Así se despidió CASANDRA ASCENCIO de su amiga STEPH GÓMEZ

La partida de un amigo o amiga, siempre es algo que nos deja tocados, algo que no sabemos bien a bien cómo afrontar y que nos confronta con la realidad. Ante el fallecimiento de la atleta y participante del reality show Exatlón México, Steph Gómez, muchos han sido los mensajes de despedida de sus compañeros en la emisión.

Entre estas voces que tratan de hallar consuelo y brindar aliento a sus seres queridos, Casandra Ascencio fue una de las más conmovidas, puesto que la atleta mexicana compartió competencia con Steph Gómez y una amistad que les unió dentro y fuera de las pruebas.

Casandra se despide de Steph

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Casandra Ascencio mostró el dolor de no tener más a una amiga que, lamentablemente, perdió la batalla contra el virus de COVID-19.

Visiblemente emocionada en sus palabras, Casandra expuso momentos que ambas vivieron y la sensación que siempre le hizo sentir la presencia y amistad de Steph.

Recuerda sus temporadas juntas

Ascencio recordó en sus palabras la tercera temporada de Exatlón México cuando ambas concursaron.

"En la tercera temporada llegue y fuiste una luz que jamás se apagó, me aconsejaste y me enseñaste mil maneras de cómo ser fuerte de cuerpo, de mente pero sobre todo de corazón…", comenzó, para luego abundar en torno a su partida.

"Tuviste que partir de esa aventura por problemas de salud y dejaste un vacío en aquel gran equipo azul llamado contendientes que aunque fue imposible igualar tu lugar nos enseñaste con tu ejemplo el cómo continuar. En la cuarta temporada no tuve el honor de compartir de nuevo esa aventura contigo pero tuve el honor de ser tu remplazo y continuar con el gran equipo que en ambas temporadas fuiste una gran líder", precisó.

Emotivo adiós a Steph

Para rematar su carta, Casandra Ascencio indicó: "Gracias infinitas por tanto Antorcha eres fuiste y serás un gran ser humano digno para recordar. " Tu fuego no se apagará mientras nosotros te sigamos recordando “ Me duele en lo más profundo tener que decirte adiós, gran persona, corazón, fuerza, coraje y no acabaría de describir lo grande que eres.

HA DICHO

"Gracias por demostrar siempre tu corazón de una manera que nadie pueda olvidarte Cuídanos Steph y sigue haciendo lo que más amas hacer… Hasta siempre amiga Te quiero mucho" - Casandra Ascencio

MAAZ