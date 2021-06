Verónica Castro reaparece en Instagram y sus fans se escandalizan al verla al natural

Verónica Castro es una de las leyendas de la televisión mexicana, pues en su juventud realizó infinidad de proyectos que lo pusieron lo más alto; ya en una etapa más madura, Verónica se alejó de la pantalla chica pero regresó con la serie de Manolo Caro, para Netflix, La casa de las flores, y su actuación fue muy aplaudida, y posteriormente hizo una película llamada Dime cuándo tú, que se estrenó en diciembre pasado y también tuvo éxito.

Luego de varios meses de estar inactiva, la Vero reapareció en la cuenta de Instagram de la firma nacional Rosa a la Mexicana, lo hizo para agradecer públicamente que la dueña, Rocío Loya, le envió unos aretes que fueron diseñados específicamente para ella, en color y materiales. Pero muchos se sorprendieron al verla al natural, pues llevaba muy poco maquillaje.

Así lucía de joven. Foto: Especial.

¿Por qué los fans se sorprendieron tanto al ver a Verónica Castro?

Muchos se sorprendieron al ver a la Vero, de 68 años, con los maxi aretes que contrastaron perfecto con el verde de sus ojos, y lo que destacó más fue su melena que ya está en su color natural y totalmente rizada que la hace ver más que guapa, además se nota que está muy tranquila disfrutando de su "retiro".

Así luce a sus 68 anisé. Foto: Especial.

Muchos hicieron buenos comentarios sobre Castro, pero muchos dijeron que se ve muy descuidada en comparación a lo que solía ser antes. Sin embargo, no cabe duda que Verónica luce muy bien y sigue siendo hermosa.

Recién se supo que sufre secuelas de un accidente

A inicios de junio, el productor José Alberto “El Güero” Castro contó que la famosa tuvo un accidente en 2004 que le dejó lesiones graves en la columna vertebral. “Verónica viene padeciendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso de la espalda. Ha sido difícil para ella, y junto con eso una pandemia como la que ahorita hemos pasado, ha sido complicado”, declaró ante los medios de comunicación.

Esta sería la razón por la cual Verónica Castro no ha podido retomar de lleno sus actividades artísticas y a esto se suma los diferentes padecimientos que la actriz presentó a raíz de la muerte de su madre, Socorro. “Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy en el programa de espectáculos de TV Azteca recientemente la misma Verónica.

