Tania Rincón: Este es el ESTADO de SALUD de la conductora de Guerreros 2021 tras positivo por Covid-19

El lunes pasado, Tania Rincón una de las conductoras más famosas del país, confirmó que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19, enfermedad que posiblemente contrajo en el brote que se registró en la segunda temporada de Guerreros 2021.

¿Por qué?

Al finalizar su primera semana de transmisión, el reality show de la televisora de San Ángel acaparó la atención de los medios del espectáculo después de que varios de sus participantes dieran positivo por el mortal virus que ha causado millones de muertos en todo el mundo.

El primero en confirmar el positivo fue Guty, capitán de Cobras; desde ese momento los focos rojos se encendieron en la producción de Guerreros 2021, pues todos estuvieron en contacto cercano.

Suspenden la nueva temporada

El lunes, por medio de su cuenta de Instagram, el reality show realizó un en vivo encabezado por Mauricio Barcelata, conductor del programa, quien informó que varios de los participantes y su compañera, Tania Rincón, habían dado positivo por Covid-19.

Por ello, la televisora tomó la decisión de suspender temporalmente la edición 2021 del reality show, Dieron como plazo una semana, pero trasciende que podría alargarse para resguardar la salud de todos.

Estado de salud de Tania Rincón

Hace unos momentos, por medio de su cuenta de Instagram, Tania Rincón compartió una historia en la que habló sobre las complicaciones de salud que ha presentado después de dar positivo por el nuevo coronavirus.

En el video, la exconductora de Venga La Alegría señaló que afortunadamente dejó de lado el dolor de cuerpo y de cabeza, pero continúa con resfriado y ya perdió el gusto y olfato, síntomas relacionados con el mortal virus.

"Aquí ando conviviendo con el bicho que no me ha tratado tan mal. Estaba muy enojada conmigo misma, sentí que me había fallado o que quizá había bajado la guardia. Después de pasar por ese momento de rabia decidí aflojar el cuerpo y entregarme a la enfermedad", escribió en la plataforma digital.

