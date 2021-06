Tunden a Galilea Montijo por foto en candente pose con las piernas abiertas

La modelo, actriz y conductora Galilea Montijo, es actualmente una de las personalidades más importantes en la televisión mexicana, posición que la llevó a también ser igual de influyente en sus redes sociales, donde a lo largo de los últimos años ha cosechado millones de seguidores.

Es la red social Instagram, la plataforma favorita de Galilea, en la cual diariamente sube una o más fotografías para alegrarle el día a sus fans. En estas fotos, la famosa conductora del programa matutino “Hoy”, regularmente las toma desde su mismo lugar de trabajo y con los mismo escenarios.

Es en esta red donde notamos que Montijo además de lucir sensual y bellísima, normalmente hace las misma pose y con el mismo fondo negro con luces blancas.

Pese a su gran belleza, descubrimos que esta pose que tanto le gusta, muchas veces no le favorece y no la hace ver de lo mejor, como le pasa casi siempre al tomarse la foto en otra posición.

Sin importar que se gane algunas críticas de sus detractores, quienes menciona que en estas fotos aparece con las piernas muy abiertas y luce muy mal, sus poses siguen causando revuelo en las redes sociales, pues sus fieles fans y amigas y amigos del medio del espectáculo la defienden y la chulean cada que pueden, lo cual deja de lado esos comentarios negativos.

Repite su pose favorita; sus amigos la defienden

Esta no es la primera vez que Galilea Montijo enciende las redes por una atrevida pose y es criticada al no favorecerle, sin embargo pese a las fuertes críticas, siempre tiene amigos y amigas defendiendola, como en su momento lo hace Laura Bozzo, quien cada vez que puede escribe “Hermosa por fuera y por dentro” o como también lo realiza Andrea Escalona con la frase “ the Queen”.

Galilea Montijo. Foto: Instagram

Por otro lado, la conductora sabe que este apoyo de sus seres queridos, amigos y seguidores es muy importante, pues los comentarios de sus distractores los deja un lado, más sabiendo que tiene un gran talento, carisma y anatomía, por lo que se atreve a lucir sus curvas e incluso ha bromeado con los cambios que ha hecho a su cuerpo y poses.

Galilea Montijo. Foto: Instagram

Hay que destacar que estas fotos que casi a diario se toma con esta rara pose, más que tener comentarios negativos, están llenas de piropos de sus fans, quienes reconocieron la belleza de la conductora del programa Hoy y actriz consentida del público de la televisión mexicana.

La conductora de 48 años de edad, inició su carrera en 1993 como ganadora del concurso de belleza y carisma "La chica TV", por lo que un año más tarde debutó en la televisón por cable como conductora del canal Ritmoson Latino.

mavr