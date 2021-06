Tatuador de Lupillo Rivera revela acoso de haters; salió en defensa de tu trabajo, esto dijo

Si bien Lupillo Rivera ha recibido incontables burlas y memes en redes sociales luego que dio a conocer el resultado final del tatuaje que se realizó para borrar el rostro de Belinda que tenía en su brazo izquierdo, también su tatuado fue víctima del hater de los usuarios quienes criticaron fuertemente el resultado final, en el cual destacaba un enorme manchón de tinta que cubría en su totalidad cualquier rastro anterior.

“El Toro del corrido”, como también es conocido Lupillo Rivera, recurrió al maestro de la tinta Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, para eliminar de forma definitiva el tatuaje que se había hecho años atrás del rostros de su expareja, la estrella del pop, Belinda, y cuyo resultado lo compartió en videos que publicó en sus redes sociales, sin embargo, el resultado final se volvió tendencia en redes y el cantante de regional mexicano recibió burlas por ello.

Tanke Rules también comenzó a recibir críticas de los internautas y salió en la defensa de su trabajo, luego de lo que consideró como un ataque cargado de odio de personas que desconocen su trabajo. Mediante un video que compartió en sus redes sociales, Antonio Morales respondió contundentemente a las múltiples críticas que recibió debido a la enorme mancha negra con la cual cubrió el anterior tatuaje de Lupillo.

Tanke Rules asegura que los comentarios fueron “nada más puro odio”

En el video titulado “Tanke Rules ¡Explota! tras humillación pública”, el maestro de la tinta contó su versión de la historia y aseguró que siempre quiso tener un escándalo en la prensa amarillista: “(Quiero)Agradecerles formalmente todo su apoyo, todo su cariño, todo su amor, todos los memes que me hicieron estuvieron con mad%3”, comentó el tatuador al inicio de su video, en donde destacó que la experiencia le ha parecido muy interesante.

“Ha estado muy interesante toda esta experiencia después de haberle borrado el tatuaje a Lupillo (Rivera),” explica en un momento de la grabación; Antonio Morales también destacó que muchas personas comentaron de manera negativa su trabajo, pero que se trató de “puto odio”, por lo que no que han sido críticas que no ha tomado en cuenta, destacó.

“Agradecerles a todas esas personas que comentaron negativamente, lo tomaría encuentra si fuera una crítica constructiva, pero era nada más puro odio”, refirió Tanke Rules. Antonio Morales se ha dado a conocer por el trabajo que realiza como experto de la tinta, mismos que comparte en su cuenta de Instagram.

Tanke Rules declaró recientemente en una entrevista al programa Ventaneando que no cobró nada por su trabajo más reciente ya que confió en el alcance que le darían la difusión del mismo.“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, confesó.

