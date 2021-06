Detenido no es lo mismo que culpable, asegura Sergio Mayer sobre el caso de Héctor Parra

Luego de darse a conocer la detención del actor Héctor Parra por el supuesto abuso sexual a su hija Alexa Parra, producto de su relación con Ginny Hoffman, el diputado Sergio Mayer aseguró que hubo elementos para la detención del artista.

A través de una entrevista para el programa Ventaneando, el ex Garibaldi, confirmó la detención de Parra tras una denuncia hecha por su hija en 2020 en la que se aseguraba que tenía conductas inapropiadas con ella.

“¿Dónde está?, es lo de menos, lo importante es que está detenido, debe de estar en el Bunker (ubicado en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX), lo importante es que ya se le detuvo, que era la parte más importante, que se encontraron elementos evidentemente para que lo hayan detenido, es porque se integró perfectamente la carpeta de investigación y encontraron elementos para detenerlo”, destacó el político.

Y aunque el abogado del actor había señalado que no había una denuncia contra su cliente hasta inicios del mes de mayo, porque incluso habían pedido un amparo y se los negaron por esta razón, Sergio comentó:

“Justamente de esto se trataba, mira, ellas (Alexa Parra y Ginny Hoffman) cometieron el error de haberlo hecho mediático, antes de haberlo hecho legal, ellas cometieron ese error y lamentablemente no les tomó en serio, se les desestimó lo que ellas dijeron porque no habían hecho la denuncia oficial, yo les pedí que se hiciera en tiempo y forma, lo presentáramos, las acompañé a la Procuraduría, se les citó, hicieron su denuncia y yo les había pedido que no dijeran absolutamente nada”.

De la misma manera, el también actor y productor agregó: “Ellos estaban muy tranquilos, incluso Héctor hizo declaraciones en donde desestimaba y decía que su hija estaba loca, lo cual además me parece grave porque ya de por sí es fuerte que una víctima de abuso sexual por parte de su padre pueda hacer una denuncia, y que además se le desestime, se le critique, es todavía doble, porque se le revictimiza”.

Conjuntamente, el ex Garibaldi confirmó que será mañana cuando se conozca la forma en que enfrentará Héctor Parra su situación legal. “El hecho de que esté detenido no quiere decir que sea culpable, está detenido, mañana después de la primera audiencia se determinará si lleva su proceso detenido o en libertad”.

Por otra parte, sobre los motivos que lo orillan a estar inmiscuido en este tipo de denuncias, Mayer aclaró: “Evidentemente mi calidad de servidor público, que aún sigo siendo servidor público, que eso no tiene nada que ver, yo voy a seguir apoyando a las víctimas de maltrato, de violencia sexual, de violencia de género, y lo he estado manejando con diferentes personalidades o personas que me han buscado, es mi deber y mi obligación”.

