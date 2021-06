¡No lo podrás creer! Este es el motivo por el que Aracely Arámbula no puede regresar a las telenovelas

A pesar de haber recibido ya varias ofertas de trabajo con interesantes proyectos para regresar a la televisión de distintas televisoras, Aracely Arámbula confesó que tuvo que negarse a protagonizar un nuevo proyecto en Televisa por ya estar ocupada en otros proyectos

Pese haber sido ella quien rechazó las ofertas, la actriz mexicana se dijo triste por no poder regresar a la televisión y en especial a laborar a la empresa que le dio su primera oportunidad hace más de dos décadas, así lo dijo la madre de los hijos menores de Luis Miguel, durante una reciente transmisión en vivo en Instagram.

Si bien ha estado abierta a recibir ofertas de trabajo dijo que sus nuevos proyectos le han impedido aventurarse de nuevo en la pantalla chica. Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención pero lo rechace”, contó.

Aún con las negativas Aracely se dijo muy interesada en el proyecto, pues la artista de 46 años explicó que otro compromiso de trabajo le impidió regresar a la televisora de San Ángel.

“Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede”, detalló “La Chule”.

Debido a que el melodrama coincide en fechas con una gira de teatro que iniciará próximamente por Estados Unidos junto a Gabriel Soto, es que Aracely no podrá regresar pronto a la pantalla chica.

"Pero no saben las ganas que tengo de estar con ustedes ya en televisión", destacó.

SSB