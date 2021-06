Molotov anuncia concierto presencial; ve cuando, dónde y a qué hora se presentarán

La vida de las personas en el mundo cambió desde que estalló la pandemia del Covid-19. Con la finalidad de salvaguardar la vida de todos, las autoridades de todas las naciones decidieron aplicar una cuarentena general y evitar todo tipo congregaciones para evitar cualquier tipo de contagio. El sector del espectáculo fue uno de los más afectados; sin embargo, esto está cambiando poco a poco en nuestro país gracias a que el riesgo ha ido a la baja.

Después de que las autoridades sanitarias anunciaron que la gran mayoría de los estados de la República Mexicana se encuentran en el color verde del Semáforo Epidemiológico algunas actividades están regresando a la normalidad, claro con sus respectivas reglas sanitarias y capacidad de aforo.

Muchos de los amantes del rock estarán felices de saber que la legendaria banda Molotov ya está afinando los instrumentos para su próxima presentación de forma presencial, la cual anunció a través de sus redes sociales.

¿Dónde y cuándo se presentará Molotov?

Los creadores de "Gimme tha Power", "Hit Me" y "Here We Kum" regresarán al escenario el próximo 1 de julio en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez a las 20:30 horas. En la publicación de su presentación, informaron que habrá palcos privados al aire libre. Asimismo, le pidieron a todos los interesados en asistir que sigan los protocolos de seguridad, pues de esto depende que continúen los espectáculos.

La reacción de los fans

Como era de esperarse, los fans de la banda estallaron de emoción, pero con sus respectivas reservas. Muchos preguntaron si se presentarían en sus localidades, como Los Ángeles en Estados Unidos, o Monterrey, mientras que otros si habrá streaming del evento.

Por otro lado, otros aseguraron que aún no reciben la vacuna y que por esa misma razón preferirían perderse el concierto, en alusión al cuidado de la salud propia y de los suyos ante una enfermedad respiratoria que ha avanzado de manera agresiva y silenciosa.

lhp