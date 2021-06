Matisse aún ve lejanos los conciertos presenciales

Cada vez hay más grupos confirmando presentaciones, ya sea en autoconciertos o con aforos reducidos, sin embargo, Matisse aún no tiene planeado hacer algún show en las próximas fechas, ya que prefiere que realmente la situación de la pandemia de COVID-19 se controle, por ahora trabajan en su próximo álbum,

“Extrañamos mucho cantar y tocar en vivo, sabemos que la gente también quiere shows, pero estamos esperando, queremos que las cosas sean de la mejor manera, que termine de bajar la pandemia. Además, queremos hacer conciertos más íntimos, de público reducido para realmente conectar con nuestros seguidores”, detalló Pablo Preciado.

Durante este receso que provocó el coronavirus, se concentraron en preparar su cuarto disco de estudio, del cual se desprenden los sencillos “De pies a cabeza” y “Malo”, en este último trabajaron con Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, por lo que la composición fluyó de manera natural.

“Trabajar con Mau y Ricky fue una de las experiencias más bonitas que hemos tenido, son súper talentosas y amorosas. ‘Malo’ habla de una persona que reconoce que no es la ideal para su pareja, pero la ama y quiere seguir con la relación, entonces es como pedirle que lo ayude a cambiar: Fue divertido hacerla”, contó Pablo.

Román Torres y Melissa Robles completan el trío de Matisse, quienes también aportaron tanto en la música como en la letra de la canción. “El video también fue divertido hacerlo, lo grabamos en Miami en un bonito motel”, agregaron. El disco saldrá a la venta en los próximos meses y contará con las baladas que los caracteriza, pero con un sonido fresco.

A la par de los planes del disco, no descartan trabajar en la creación de música para películas o series, o en tener proyectos individuales, tal como lo hizo Román, quien formó parte del reparto del largometraje "No porque me enamoro", junto a Emiliano Zurita.

“Salió lo de la película, fue muy padre, raro y divertido a la vez. Es parte de la carrera ocupar los tiempos libres para trabajar en cosas que nos gustan, aprovechando los muchos o pocos talentos que Dios nos dio y si me gustaría actuar más, pero no es algo que persiga”, finalizó.

Por: Patricia Villanueva

dhfm