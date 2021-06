Noelia enciende Instagram con provocativo body de transparencias y tacón de aguja: VIDEO

La cantante Noelia no para de sorprender y consentir a sus fanáticos; a través de su cuenta de Instagram sigue luciéndose con provocativos atuendos con los que son duda enciende las redes. Hace unos días la puertorriqueña compartió un video en el que se ve presumiendo cuerpazo en un body de transparencias y tacón de aguja.

Originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Tú", "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". Hoy, a sus 41 años, se ha convertido en empresaria, actriz, y playmate.

A principios del año 2019, la puertorriqueña anunció que combinaría su vida como cantante con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, y para enero de este 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo.

Noelia conquista las redes con sus sensuales atuendos. Foto: Especial

Noelia presume cuerpazo en Instagram

En los últimos meses Noelia y otras famosas se han unido a la polémica plataforma de contenido exclusivo, una gran noticia para sus fanáticos, quienes ahora pueden verlas compartir contenido sin censura, ya que OnlyFans es un sitio de suscripción que permite a los creadores publicar fotos y videos candentes.

Y fue como parte de una adelantó de su última publicación en la famosa plataforma que Noelia compartió con sus millones de seguidores en Instagram un pequeño clip en el que se luce con un atrevido body blanco con transparencias y de manga larga que combinó con unos sensuales tacones de tacón.

"Ok! Me estoy preparando... ya saben donde encontrarme", fueron las palabras con las que la actriz y cantante presumió en redes su video, el cual hasta el momento ha sido reproducido en casi 100 mil ocasiones, sin embargo al no tener activos los comentarios los seguidores de la también empresaria no han podido escribir su opinión.

