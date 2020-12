Noelia sorprende con leggins transparentes y limpia su patio: VIDEO

Parece que Noelia quiere cerrar el año siendo una de las mujeres más sensuales del medio artístico, pues sus últimas publicaciones en redes han dejado sorprendidos a sus seguidores, quienes se están encantados con los atuendos que luce, como sus leggins transparentes con los que hasta el patio limpió.

No es la primera vez que la intérprete se deja ver en sus redes sociales con atuendos ajustados y dejando ver su bien formado cuerpo. A penas hace unos días se mostró cambiando una llanta en un look de leggins rosas con botas altas de animal print, una publicación que le genero miles de "me gusta".

También el pasado 22 de diciembre, Noelia apareció en un video portando un traje de red con el que envió un mensaje a sus 1.3 millones de fans en Instagram; aprovechó para enviar un candente saludos a sus seguidores para que disfruten de la Navidad con su compañía.

Noelia sorprende con leggins transparentes

La cantante puertorriqueña de 41 años volvió a consentir a sus seguidores al dejarse ver en su cuenta de Instagram con un atuendo de leggins transparentes en color negro que combinó con unas botas de tacón alto en el mismo tono.

En el video se puede ver a la cantante caminar hasta llegar con un hombre que sostiene una máquina de aire, al tomarla Noelia comienza a limpiar su patio, pues según el mensaje con el que acompañó la publicación "hay que aprender a hacer de todo en los negocios".