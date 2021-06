El ritmo de Fonsi evoluciona a la bachata con la canción 'Bésame'

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi está convencido de que los latinos tienen un gran movimiento, baile y ritmo y por eso decidió que la bachata era necesaria en su nuevo material discográfico, “cada canción tiene una influencia de ese ritmo, porque es la excusa para ponernos a bailar, porque es tiempo de que todos queremos pasarla bien”, dijo en entrevista el intérprete de “Despacito”.

Compuesto por Luis Fonsi, Andres Torres, Mauricio Rengifo, Keityn y Myke Towers, “Bésame” tiene ritmo de bachata, pop y reggaetón, “el tema habla de un juego, entre hombre y mujer, este en el que dices se que me está usando para los fines de semana, la verdad no me molesta, yo juego tu juego, pero si te quieres quedar, quédate, interesante entre nosotros dos, hay una química chévere”, comentó Fonsi.

Con 23 años de carrera Fonsi sabe que las colaboraciones se han convertido en una herramienta útil para la música, “la canción en realidad comienza con esta idea de tener una voz más, mientras la voy escribiendo escucho una voz muy clara para que me acompañe, es bueno y es malo, porque si ese artista no quiere te mata la idea desde un principio, entonces me tiré de pecho desde un comienzo, y en mi mente sabía que Mike era para la canción, cuando terminé el demo lo llamé a través de nuestra disquera y le presenté el tema, cruce los dedos de que al brother le iba a gustar y su respuesta fue positiva”, dijo el intérprete.

Fonsi aseguró que la creación fluyó, ya que los dos sabían que era lo que querían, “fue impresionante ver grabar a Mike en el estudio, no necesita ayuda, el performance, la lírica son la número uno, por eso tiene todo el éxito que tiene”.

