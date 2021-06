Diego Verdaguer confiesa como Joan Sebastian le regaló la canción “Par de piojos”

Hace unas semanas Diego Verdaguer estrenó el tema “Par de piojos”, una canción escrita por su gran amigo Joan Sebastian, pero detrás de esta nueva pieza musical hay una muy buena historia sobre los cantantes.

El ídolo argentino dio a conocer en un programa de televisión los detalles de cómo el llamado “Rey del Jaripeo” le obsequió el tema inédito, el cual el atesoró por muchos años y en mayo decidió compartirlo con sus fans y los del intérprete de “Sentimental”.

La estrella expresó que cuando existe una amistad y cariño, se llevan a cabo acciones personales para proteger esos sentimientos y esa admiración que se tiene uno por el otro.

“Un día en mi cumpleaños o en una fecha como esta, llegó Joan y me dijo ´te traje un regalo y agarró una guitarra, me cantó la canción y había un montón de gente, se emocionaron, empezaron a grabar y Joan dijo ´no, no, no no quiero que graben´ afortunadamente mi hermano siguió grabando, no le hizo caso y entonces pude obtener la canción”, confesó Diego.

El intérprete de “Voy a conquistarte” externó que fue durante muchos años que estuvo guardada, pero este 2021 llegó el momento de presentarla. Cabe señalar que la melodía está acompañada de un video en el que Diego y Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian son los protagonistas.

Verdaguer platicó que decidió invitar a Julián porque le parece un joven talentoso y encantados, el video ya suma más de cien mil reproducciones en plataformas digitales y la experiencia de grabar un tema de su gran amigo sigue llenando el corazón de Diego de bellos sentimientos y recuerdos.

Diego Verdaguer es una artista argentino que ha sabido ganarse el cariño de los mexicanos gracias a sus canciones que están impregnadas de sentimientos y que son especiales para cualquier momento de la vida.

Con infomación de Bandamax

GB