¿Quién es Valentina de la Cuesta? La hija de Sergio Andrade que arremete contra Gloria Trevi

Gloria Trevi estuvo en prisión durante cuatro años por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores; además de ser relacionada con Sergio Andrade, cuya hija arremetió contra la cantante recientemente y aseguró que no es una víctima sino una cómplice.

En entrevista para “Suelta la sopa”, Valentina de la Cuesta se lanzó contra la intérprete de “Pelo suelto” y aseguró que no fue una víctima de Sergio Andrade y lamentó que México no recuerde lo sucedido y en lo que estuvo implicada Gloria Trevi.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí porque México se le ha olvidado”, dijo la joven sobre Gloria Trevi.

Valentina de la Cuesta arremete contra Gloria Trevi. Foto: Instagram

¿Quién es Valentina de la Cuesta?

Valentina de la Cuesta es hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, quien se volvió activista tras lo sucedido con el productor musical y ayuda a mujeres que han sido víctimas de abuso y violencia.

La joven de 20 años de edad ha externado que no desea conocer a su papá y señala que su familia ha sido siempre su madre y sus tías, quienes también tienen hijos de Sergio Andrade, por lo que son hermanos de Valentina de la Cuesta.

Al respecto, la joven indicó que nunca vio el parecido y jamás se habló del tema en su familia hasta que su madre fue quien se lo reveló: “Cuando yo me enteré que mi primo era mi hermano, yo ya medio entendía la historia y aparte fue muy gracioso porque como que mi mamá me lo dijo así como ‘qué no ves que son iguales’”.

Valentina de la Cuesta. Foto: Instagram

Valentina de la Cuesta decidió enfocarse en el ambiente artístico, por lo que ha participado en obras de teatro y también lanzó la canción “Espectro nebular” como parte de su pasión por la música.

Hasta el momento la joven cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram, en donde comparte algunos videos y fotografías mostrando que también tiene talento como modelo gracias a la belleza que posee.

Con información de medios

cvg