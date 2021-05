Hija de Sergio Andrade se lanza CONTRA Gloria Trevi; "No es víctima"

Sergio Andrade es recordado como uno de los productores musicales más populares de la década de los años noventa. Fue el responsable de lanzar las carreras de Gloria Trevi y Lucero; sin embargo, fue señalado por secuestro y abuso.

Algunas jóvenes se presentaban ante él para lanzarse al estrellato, pero eran víctimas de manipulación. Esa es la idea generalizada, pero su hija, Valentina de la Cuesta, tiene una perspectiva diferente.

Cómplice

La también hija de Karla de la Cuesta lamentó que Trevi sea una de las cantantes más populares e importantes del país, ya que esto quiere decir que las personas no tienen memoria porque en el pasado realizó cosas que dañaron a muchas personas.

Valentina no considera que la intérprete de "La acera de enfrente" sea una víctima, más bien fue cómplice del secuestro de menores. A inicios de los años 2000, la cantante estuvo presa pero obtuvo su libertad ya que no se pudo comprobar su culpabilidad de estos delitos.

Condena a su padre

Por otro lado, Valentina señaló que su padre tuvo varios hijos no reconocidos al grado de que ella no tenía conocimiento de que uno de su primo era su medio hermano, ya que Andrade abusó de su madre y de sus tías. Al momento, su madre no tiene la fuerza de hablar del tema debido al daño que le causó.

Ante esto, Valentina ha decidido ya no cuestionar a su madre, pero ha puesto el dedo en la yaga sobre los abusos que cometió en el pasado.

