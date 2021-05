Ana de la Reguera revela a quién le gustaría como padre de sus hijos: "Es lindo y dulce" | VIDEO

Ana de la Reguera es una de las actrices que gracias a tu talento logró abrirse paso en Hollywood luego de brillar en México, sin embargo, uno de los temas que ha generado interrogantes en la actriz es sobre su deseo de convertirse en madre y reveló quién sería el padre ideal para sus hijos.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la actriz reveló algunos de los capítulos más especiales en el amor y de aquellas personas que han ocupado su corazón, uno de ellos incluso lo vio como la persona ideal para convertirse en el padre de sus hijos.

Ana de la Reguera y la maternidad

Al ser cuestionada si desea convertirse en madre algún día, la actriz señaló que no es algo por lo que se sienta motivada; sin embargo, decidió congelar cuatro de sus óvulos si en algún momento decide convertirse en mamá.

"Nunca se me antojó y ahora menos", fue lo que dijo la actriz de 44 años quien señaló a su expareja el chef y restaurantero Mario Carbone como la persona a quien veía a su lado para dar el paso hacia la maternidad.

“Con el único que lo pensé fue con Mario, el que era el chef, pero más que nada porque pensé que era un buen novio para, si me divorciaba iba a ser buena onda. Si no funciona, sería una gran expareja (…) Él puede ser una gran expareja que si no funcionan las cosas sería un buen papá, es un chavo lindo y dulce”, dijo la actriz.

La actriz detalló que decidió congelar sus óvulos en Nueva York pues era el lugar en el que se encontraba con Mario Carbone al inicio de su relación, tiempo en el que se encontraba más enamorada.

Añadió que decidió congelar sus óvulos por la presión que tenía a su alrededor para convertirse en madre en algún momento de su vida: "Es una decisión que no es tan fácil".

cvg