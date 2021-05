Acapulco Shore 8: ¿Te perdiste el segundo capítulo? Esto fue lo que pasó

El pasado 04 de mayo se transmitió el segundo capítulo de la octava temporada de Acapulco Shore en donde se vivió de todo pues los estragos de la fiesta de bienvenida ya dejarnos sus primeras víctimas, incluso uno de los nuevos integrantes de estas vacaciones, tuvo que abandonar la casa debido a su comportamiento violento en contra de Chile y Karime.

Así como lo lees, “El Capitan”, uno de los nuevos elementos no pudo contener su fuerza y su malacopes pues durante la fiesta no aguantó algunos comentarios que hicieron en su contra y se fue directo contra Chile, pero lo que no tomó en cuenta es que a lado de Eduardo estaba Karime y de paso también la lastimó.

¿Qué pasó con “El Capi”?

Entre la borrachera que ya todos los shores se cargaban, comenzaron a hablar del “Capi” quien alcanzó a escuchar los comentarios y no se pudo aguantar por lo que le fue a reclamar a Chile, pero este no se dejó, fue entonces que el nuevo shore comenzó a golpear todo, incluso el piso a puño cerrado.

Y aunque Isa y Jay intentaron controlarlo, “El Capi” comenzó a mover la silla donde estaba Chile y Karime, provocando que “La Matrioshca” se lastimara un poco, fue entonces que elementos de seguridad entraron a la casa para sacarlo y que se tranquilizara, no se sabe si regresará o no a la vacaciones.

Foto: TW

@AcapulcoShore

¿Nuevos integrantes llegan a la casa?

En este segundo capítulo se pudo ver que dos exshores llegaron a la casa, se trata de Fernanda quien inmediatamente al llegar a las vacaciones decidió limar asperezas con Isa con quien en las vacaciones pasadas tuvo muchos problemas así que decidieron que esta nueva aventura la pasarían sin pelear.

Pero no fue lo mismo cuando Ignacia Michelson mejor conocida como “Nacha” piso la nueva casa en donde se vive esta octava temporada, pues aunque Jey, Karime y Chile gritaron de emoción al verla llegar, Isa no la pasó tan bien, pues la amiga de Potro asegura que no se caen nada bien.

Foto: TW

@AcapulcoShore

La tensión entre Nacha e Isa fue más que evidente pues la chilena enfrentó a la rubia preguntando la razón por la que no la saludo, por su parte Isabel trató que nunca mirarla a los ojos.

¿Qué pasará en el próximo capítulo?

Este 11 de mayo se transmitirá el tercer capítulo de Acapulco Shore 8 y por lo que pudimos apreciar en los adelantos que mostraron al finalizar la emisión pasada es que alguien nuevo llegará a la casa de una manera especial pues será a bordo de un yate que pise la mansión en donde los shores se están hospedando.

¿Quién será el misterioso hombre del yate? uD83DuDC40 URGE SABER. Los leo con el hashtag #MTVAcaShore uD83DuDC47 pic.twitter.com/rdmY40ZeKU — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) May 5, 2021

Además los shores comenzarán con las primeras encomiendas del nuevo boss, pues estas vacaciones Celia Lora abandonó ese cargo, así que pronto conoceremos a quien pondrá a trabajar a los integrantes de Acapulco Shore.

Por otra parte se puede apreciar que Nacha e Isabel harán las paces o por lo menos harán un pacto de paz, sin embargo, la chilena ya tiene en la mira a su próxima víctima y es nada más y nada menos que la examorosa Jacky a quien le dirá sus verdades.

bmz