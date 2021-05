Will Smith le dice adiós a su cuerpo de IMPACTO; así pasó de ABDOMEN de acero a tener pancita: FOTOS

Will Smith, el ídolo de muchos humanos en el mundo, regaló una foto reveladora de su cuerpo a sus fans esta semana y cabe señalar que no es cualquier imagen, sino una muy original. En dicha instantánea dejó a un lado sus marcados músculos para mostrar que él también tiene barriga y flacidez en su cuerpo.

“Voy a ser honesto con ustedes… estoy en la peor forma de mi vida… Este es el cuerpo que tengo durante la pandemia. Me encanta, pero quisiera sentirme mejor”, aseguró el actor estadounidense.

El cuerpo de cuarentena de Will Smith sorprende a internet

Fue a través de Instagram que Smith compartió la imagen de su cuerpo en estado actual, solamente vestido con un short oscuro que no se distingue si es una prenda interior o un traje de baño. Esta prenda, además de cubrir la intimidad de Will sirve para resaltar la figura del actor.

Según Smith, pasó demasiado tiempo relajado y no el tiempo suficiente activo durante la cuarentena de COVID , y por lo tanto, ganó algunos kilitos que terminaron en su barriga

La publicación de Will Smith recibió comentarios divertidos de algunas estrellas como Steve Aoki quien dijo: "Hahahhahahaha, esa cara encaja muy bien con la leyenda".

Sin embargo, los comentarios solo animaron a Smith. Él abrazó su cuerpo y declaró que aunque es hermoso está listo para sentirse mejor y ponerse en la mejor forma de su vida.

La publicación que alcanzó más de 6 millones de me gusta sirvió de anuncio donde el actor reveló que trabaja en un documental sobre la pérdida de peso. Best Shape of My Life, documental producido por YouTube Originals y Westbrook Media, mostrará cómo el actor mejora su estado físico.

Por fin tengo el cuerpo como Will Smith https://t.co/L6BqKTDx3F — El bromas (@Gianfrancogv) May 7, 2021

