Ésta es la mejor serie de fantasía para ver el fin de semana en HBO

Este fin de semana puedes aprovecharlo para descansar, para tomar algo de tiempo libre y para ver una buena serie. Para eso, nosotros te recomendaremos la mejor serie de fantasía que podrás ver. Se llama The Nevers y está disponible en HBO.

Esta producción nos lleva de paseo por una historia llena de magia y misterios, situada en la Londres victoriana. Ahí, algunas personas, sobre todo mujeres, recibieron de un día para otro misteriosos dones. Por esa razón la sociedad los margina y tienen que unirse para sobrevivir.

La serie fue creada por Joss Whedon. Tal vez nunca has escuchado este nombre, pero sus trabajos, sí. Whedon es el creador de proyectos como Buffy, Firefly o The Cabin in the Woods. Además, el cineasta dirigió tres de los primeros seis episodios de la serie, aunque luego abandonó el proyecto por la pandemia de Covid-19.

Es una serie imperdible

Entre las cosas que más han llamado la atención podemos mencionar su temática feminista. El hecho de que se les haya marginado por los poderes que tenían, les niega voz y voto. Pero en el proceso buscan y se ganan un poco de igualdad, un tema que a la fecha se mantiene vigente.

Los escenarios también son un gran atractivo. Las locaciones, escenografías y vestuarios están cuidados de manera perfecta. La Londres victoriana está muy bien representada y los props son un gran recurso para entender de mejor manera los grandes inventos de una de las “tocadas”.

Además, la primera parte está conformada por seis capítulos, lo que la hace perfecta para maratonear y terminar el fin de semana. La buena noticia, es que ya está confirmada una segunda parte, que tendrá algunos capítulos que faltaron de la primera entrega y la segunda parte de la historia.

La segunda temporada de The Nevers ya está confirmada

FOTO: HBO

