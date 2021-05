Danna Paola le dice adiós a su melena bicolor, cambia de look y ¡luce fenomenal!

La cantante Danna Paola causó revuelo en sus redes sociales luego de presumir su nuevo estilo de cabello. La intérprete mexicana dijo adiós al castaño, por ahora, y le dio la bienvenida a una nueva tonalidad de rubio en su melena, tono que le quedó muy bien. Luego de presumir en redes, principalmente en Instagram, sus fans le hicieron saber que luce como toda una diosa.

Danna Paola es una de las celebridades de habla hispana que no sólo ha destacado por su notable talento en la música, sino por su gran gusto en la moda y las tendencias. Constantemente se le ve ser parte de campañas de marcas muy importantes; además, constantemente cambia de estilo para no perderse ninguna tendencia, y esta vez no fue la excepción.

En este cambio de look optó por un tono rubio casi platinado, dejando atrás su tono natural por completo, aun cuando ha llevado gran parte del 2020 y 2021 su melena bicolor entre el rubio y el castaño con un fleco, una moda nostálgica para recordar la década de los 90. Varias celebridades también lo adoptaron en su momento, como la británica Dua Lipa.

¿Cómo se transformó Danna Paola?

A través de un video, Danna Paola mostró todo su proceso de decoloración para llegar al perfecto rubio que presume al final del clip. Fue un proceso que tardó alrededor de 9 horas para lograr el cambio de imagen que buscaba la famosa cantante, demostrando que cualquier tinte y corte le queda a su cabello.

Relató todo el proceso. Foto: Instagram.

Danna ha experimentado con varios cambios de imagen. Desde llevar el cabello corto, largo, con extensiones, peinados noventeros como chongos con scrunchies hasta decolorarse totalmente el cabello. Con cualquier estilo que lleve en su pelo siempre luce espectacular.

Tras haber ganado una fama internacional gracias a su papel como Lucrecia en la serie de Élite, la cantante y actriz se consolidó como una de las mejores cantantes mexicanas, pues tiene más seguidores que ninguna en Instagram y posee récord de reproducciones en plataformas de streaming.

