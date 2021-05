Marvel, Fase 4: éstas son las películas que se estrenarán en los próximos años

Tras un año en que la pandemia de Covid-19, frenará varios estrenos y permitirá la recalendarización de varios títulos de Marvel Studios, esta mañana, por medio de sus redes sociales dio a conocer las fechas de estreno de sus cintas de la cuarta fase de su universo cinematográfico.

En este anuncio que esta etapa iniciando con "Black Widow" en julio de 2021 y hasta "Guardians of the Galaxy vol.3" en abril de 2023. En en el vídeo promocional, se pueden ver imágenes y fechas de estreno de una decena de títulos que tiene previsto lanzar en los próximos dos años.

Marvel reactiva su calendario con la esperada "Black Widow" de Scarlett Johansson, que se estrenará tanto en cines como en la plataforma con acceso "premium". Del resto de títulos aún no se precisan detalles sobre la modalidad de estreno.

El siguiente será "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" en septiembre; "Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre de 2021 y "Spiderman 3", con Tom Holland y Zendaya, en diciembre.

En marzo de 2022 será el turno de "Doctor Strange in the multiverse of madness", segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbacth; en mayo "Thor, love and thunder", con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth, y en julio "Black Panther, Wakanda forever", que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

"The Marvels" llegará en noviembre de 2022; "Ant Man & The Wasp: Quantumania", en febrero de 2023, y, por último, la tercera entrega de "Guardians of the Galaxy" en abril de 2023.

El mundo puede cambiar y evolucionar, pero hay algo que nunca cambia: somos parte de una gran familia. pic.twitter.com/d50O6dzTXT — Marvel España (@MarvelSpain) May 3, 2021

De acuerdo con el anuncio de Marvel Studios, entre este 2021 y 2023 se repartirán once películas nuevas. Así quedan las fechas de estreno:

2021

Black Widow

Fecha de estreno: 9 de julio

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Fecha de estreno: 3 de septiembre

Eternals

Fecha de estreno: 5 de noviembre

Spider-Man: No Way Home

Fecha de estreno: 17 de diciembre

2022

Doctor Strange un the Multiverse of Madness

Fecha de estreno: 25 de marzo

Thor: Love and Thunder

Fecha de estreno: 6 de mayo

Black Panther: Wakanda Forever

Fecha de estreno: 8 de julio

The Marvels

Fecha de estreno: 11 de noviembre

2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Fecha de estreno: 17 de febrero

Guardians of the Galaxy 3

Fecha de estreno: 5 de mayo

Fantastic Four

Sin fecha de estreno.

Con información de EFE

