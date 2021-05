¿SE NOS CASA? Sofía Castro habla de su relación con Pablo Bernot

Después del anuncio del compromiso entre Belinda y Christian Nodal y de la boda de Saúl "El Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez, se ha puesto de moda entre los medios de comunicación adelantar información sobre futuros enlaces nupciales. Así que cuando los reporteros de espectáculos se encontraron con Sofía Castro, la cuestionaron sobre la misma situación.

Al respecto, la hija de Angélica Rivera destacó que aún no tiene planes de casarse con su novio Pablo Bernot, con quien está a punto de cumplir dos años de salir.

“¿Qué boda?, ¿cuál boda?, no, no, no, ¿cuál boda?, no, ahorita no, estoy muy contenta, muy enamorada", dijo sorprendida antes las preguntas.