BTS es censurado en China tras su aparición en Friends: The Reunion

BTS tuvo dos grandes estrenos esta semana, uno de ellos fue su aparición en "Friends: The Reunion", un especial de la serie de los 90 que se ha convertido en un programa de culto. HBO y otras plataformas de streaming estrenaron el episodio conmemorativo, pero China censuró a la boyband surcoreana.

El grupo K-pop se ha convertido en un referente de la música a nivel internacional, no es la primera vez que tiene una aparición o mención especial en series populares.

Con "Euphoria" de HBO participaron con la canción del mismo nombre de Jungkook, también estuvieron cerca de tener una referencia en "The Falcon And The Winter Soldier" en Disney Plus.

Con el lanzamiento de "Friends: The Reunion", BTS realizó una entrevista especial como parte del reencuentro, pero fueron censurados en China. Plataformas como iQIYI, Alibaba Youku y Tencent Video, omitieron la participación de los cantantes coreanos.

También censuraron a Lady Gaga, Justin Bieber y escenas con personajes de la comunidad LGBT o donde se mostrara ropa interior.

Aunque sí transmitieron el episodio de “Friends: The Reunion”, las fans de BTS no pudieron ver la entrevista en la que aparecen los idols, quienes se declararon seguidores de la serie. El integrante Namjoon confesó que gracias al programa perfeccionó su inglés y desde pequeño su mamá compraba los DVD.

La tensión entre China y Corea del Sur

No es la primera vez que China toma represalias contra el grupo, hace unos meses el gobierno prohibió el ingreso de mercancía de BTS, los motivos nacionalistas podrías estar detrás de esta censura y boicot al grupo.

Las críticas en su contra se desataron luego del discurso de BTS al aceptar el premio James A. Van Fleet, el cual celebra los lazos entre Estados Unidos y Corea del Sur, de ahí el descontento de China.

