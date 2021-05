Stevie Nicks, leyenda de la música, cumple 73 años; la única mujer en entrar dos veces al Salón de la Fama del Rock

Stevie Nicks es una de las mejore cantantes en la historia de la música popular. Es de las pocas artistas que han contado con una carrera exitosa con una banda, así como en solitario. Se colocó junto con Janis Joplin, Billie Holiday, Carol King o Grace Slick en ser de las pioneras en el rock.

Stephanie Lynn Nicks, su nombre real, nació el 26 de mayo de 1948 en Phoenix, Arizona. En sus inicios formó parte de la banda Fritz, al lado de Lindsey Buckingham, que ganó cierta relevancia por ser teloneros de Jimi Hendrix y Janis Joplin. La banda terminó por separarse pero Nicks y Buckingham, que para 1972 ya eran pareja, decidieron seguir con la carrera musical.

Revitaliza a Fleetwood Mac

El baterista Mick Fleetwood contactó a Buckingham ya que buscaba un guitarrista para su banda Fleetwood Mac. La condición del músico fue que se uniría a los británicos siempre y cuando también consideraran a Stevie Nicks. La segunda etapa de la banda fue la más exitosa. Con Stevie en las voces, llegaron al número uno y registraron "Rumours", uno de los álbumes más destacados de todos los tiempos.

Durante la década de los ochenta inició su carrera en solitario con el álbum "Bella Donna", que se colocó en el primer lugar de las listas a lo que le siguió una racha de buenas críticas y presentaciones en todo el mundo. Sin embargo, los excesos hicieron que a mediados de la década tuviera que ingresar a una clínica por su problemas con la cocaína.

Legado interminable

La influencia de Stevie Nicks en el devenir de la música popular es incalculable. Su presencia se puede notar en intérpretes de los ochentas, así como en el movimiento grunge, de inicios de los noventa, al influenciar a bandas como Smashing Pumpkins o Courtney Love.

Su legado se cristalizó con su ingreso al Salón de la Fama del Rock And Roll en 1998 como miembro de Fleetwood Mac. Gracias a su importancia como solista fue considerada para entrar al Salón de manera individual en 2019. En esa ocasión, también ingresaron artistas de la talla de Radiohead, The Zombies y The Cure.

Con información de medios.

