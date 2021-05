Netflix | Zack Snyder tiene esta joya de terror con la que se hizo famoso

En 2004 Zack Snyder era un cineasta desconocido, incluso su nombre no se había escuchado para nada en Hollywood, pero tuvo el valor de hacer un remake de una obra maestra del padre de los zombies George A. Romero: El amanecer de los muertos (Dawn of the Dead), que terminó sorprendiendo tanto al público como a los productores.

Incluso, en ese momento James Gunn era alguien que recién empezaba a destacar en el mundo del cine, pero fue quien se encargó de escribir el guión de este remake que costó 28 millones de dólares y que recaudó en taquilla más de 100 millones de dólares, por lo que se podría considerar un éxito mediano.

Sin embargo, la historia con duración 100 minutos logró espantar al público, pues para haber tenido un presupuesto pequeño, Snyder se las ideó en cuanto a los efectos especiales y para mantener al borde del asiento a los espectadores, ya que la historia estaba actualizada en un mundo lleno de tecnología y en el que no importan los aparatos, si todo el sistema colapsa nadie podrá ayudarte.

La cinta tiene una aceptación de casi el 80 por ciento por parte del sitio especializado Rotten Tomatoes, debido al dinamismo del largometraje, así como los personajes que se vuelven entrañables de alguna forma.

A menos de una semana que se estrenó El ejército de los muertos (Army of the dead) en Netflix es recomendable darle una oportunidad a El amanecer de los muertos —que también se encuentra en la misma plataforma—, porque además de contar con acción al estilo Snyder, también está plagada de momento de tensión y terror.

Se ha mencionado que el director, quien este año también estreno su corte de La Liga de la Justicia, podría estar pensando una segunda parte de El ejército de los muertos, con el objetivo de conectar con la cinta que lo dio a conocer en 2004 y así crear una saga.

