Belinda y Nodal: Las mejores FOTOS de la pareja del año; así se enamoraron

Con un “Damas y caballeros...Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", Christian Nodal encendió las redes y acaparó los reflectores de la prensa mundial al dar a conocer desde su cuenta de Instagram una fotografía en donde se capturó el momento en que entrega el anillo de compromiso a su actual novia, la cantante mexicana Belinda.

Solo bastaron segundos para que la noticia corriera como pólvora y acaparara los encabezados de numerosas notas de prensa en todo el mundo; de esta manera los famoso artistas, de 22 y 28 años, dieron a conocer que aquel compromiso que juntos iniciaron hace casi 10 meses, en plena temporada de pandemia, había escalado en intensidad y, por decirlo de alguna manera, en nivel de seriedad.

Entre las primeras informaciones que comenzaron a trascender este martes, fue el lugar que Nodal eligió para pedirle matrimonio a Belinda; un restaurante llamado Salvaje, ubicado en la capital española, Narcelona, en donde el artista habría reservado todo el establecimiento para cumplir su cometido y en donde finalmente solo ellos, y algunas pocas personas, fueron testigos que lo que ocurría ahí dentro, un momento que quedaría para la historia de ambos.

Así comenzó la relación de Belinda y Nodal

Ambos artistas se reencontraron en "La Voz" en donde se desempeñaron como coaches. FOTO: Instagram

Fue mediante una romántica foto, la cual fue compartida en la cuenta de Instagram de ambos artistas, como la pareja de artistas dio a conocer en agosto pasado su relación al mundo; debido a que en ese momento, como hasta ahora sigue sucediendo, ambos cantantes ya acaparan el interés de la prensa, la cual daba seguimiento diario a cada acontecimiento que ocurriera en el entorno de ambos, muchos comenzaron a especular acerca ed si se trataba solo de una jugada publicitaria.

No obstante, fue el mismo Christian Nodal, quien salió a desmentirlo y aseguró que lo suyo iba en serio. La intérprete de “Ángel” declararía en una entrevista a la revista TV Notas que ambos se habían conocido durante la gala de los Premios de la Radio en Texas, en 2019. Belinda contó que durante aquella velada Nodal, quien se encontraba sentado hasta el frente, no le quitaba la vista de encima.

“Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio”, revelaría Belinda Peregrin al medio. Y aunque aquella noche ambos se tomaron una fotografía en el backstage, no se volverían a ver hasta que participaron en el programa La Voz, en donde se desempeñaron como coaches.

Nodal y Belinda han compartido algunas fotografías juntos en sus redes sociales. FOTO: Instagram

Nodal es "un hombre digno de mi amor"

“Lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero y comenzó como a caerme bastante pesado”, relató Belinda a TV Notas, u después confesó que una noche, a las tres de la mañana, el cantante de regional mexicano, le envió un mensaje con una canción que le había escrito y le encantó, confesaría la intérprete de “Bella traición”. Tras escucharla, Belinda cuestionó a Nodal acerca del tema. Le preguntó si él la había escrito y a quién se la había dedicado, a lo que Nodal respondió que la escribió para ella, algo que la alagó:

Una de las imágenes más recientes de los enamorados. FOTO: Instagram

“Me sentí halagada. Te puedo decir que a Christian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada”, narró Belinda. En aquel momento la artista mexicana fue cuestionada acerca del por qué ahora había decidido hacer pública su relación, y confesó que en 10 años no había llegado a su vida “un hombre digno de mi amor, de mi corazón”, y aseguró que Christian Nodal es ese hombre. Al descubrir eso confesó que decidieron hablar sobre y el tema y fue así que dieron a conocer su relación. La historia de amor comenzó en agosto de 2020. FOTO: Instagram

