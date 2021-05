Carpeta de investigación contra Azalia Ojeda sigue abierta ¿podría ser arrestada nuevamente?

Luego de que a través de su redes sociales el periodista de ciudad y la fuente policiaca, Carlos Jiménez, informó ayer, lunes 24 de mayo que “algo extraño” sucedido en torno al caso de Azalia Ojeda, ex Big Brother, quien fuera acusada de intentar cobrar un cheque robado por un monto de 350 mil pesos.

En este sentido el periodista destacó que Azalia Ojeda, fue liberada en menos de 48 horas, supuestamente luego de que no se presentaron pruebas en su contra que ayudarán a vincularla a proceso, después de que la víctima de la ex Big Brother no presentara los videos que la inculpaban, por lo que fue puesta en libertad.

Azalia usó sus influencias para evadir la ley

En su edición de este martes 25 de mayo, la revista TVNotas, presentó una entrevista con la defensa legal de la víctima encabezada por la abogada, Berenice Romero, quien no dudo en asegurar que la famosa ex concursante de Big Brother, hizo uso de sus influencias para presuntamente evadir la ley, por lo que la carpeta de investigación del caso aún sigue abierta.

Cabe señalar que Azalia Ojeda fue acusada del delito de cohecho, luego de ser detenida al momento de intententar cobrar un cheque con un monto de 350 mil pesos, luego de que la casa del cliente de Berenice Romero, denunciara que el pasado 9 de mayo tre personas ingresaron a casa de su cliente tres personas, robando entre otras cosas una chequera donde se encontraba el mismo cheque que intentaba cobrar Azalia.

Esto aunado a que la ex Big Brother también intentó sobornar a los policías que la capturaron para que la liberaran, por lo que, aunque ya quedó en libertad, la carpeta de investigación en su contra continúa abierta.

“Salió alrededor de las 10:30 de la noche. Digamos que fue tráfico de influencias, ya que a la señora la sacaron por la puerta de un costado que conecta con la Fiscalía de Violencia de Género; de un momento a otro ya no estaba. Si la señora no tuviera nada turbio, tendría que salir por la puerta principal. Ella usó sus influencias para evadir la ley, señaló la abogada de la parte acusadora.

Finalmente la abogada, Berenice Tomero, aseguró que tanto ella como su clientes están “dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias”, mientras que Azalia Ojeda publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde se dijo confiada de que la justicia mexicana haga su trabajo pues aseguró que ella es inocente.



