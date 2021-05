Luis Miguel: ¿Qué otros compositores forman parte de su éxito, además de Armando Manzanero?

Aunque una de las relaciones más polémicas del Sol de México se dio con el cantautor Armando Manzanero, el yucateco no fue el único compositor con el que trabajó Luis Miguel. Gran parte de su éxito se debe a grandes figuras de la música nacional que lograron identificar lo que Micky buscaba en una canción para transformarla con su estilo y que ocupara los primeros lugares en las listas de éxitos.

Gracias a la voz del Sol de México y a las melodías y letras de los involucrados, la carrera de Luis Miguel logró catapultarse hasta el lugar en el que se encuentra hasta el momento. El éxito en la trayectoria del Sol de México ha sido tal que, incluso, figura en los primeros lugares de los artistas latinos más importantes de la historia, según la revista Billboard.

Los detalles respecto a la controversial carrera de Luis Miguel fueron solo especulaciones que se comprobaron gracias al estreno de su serie biográfica, una producción a cargo de Netflix que ha expuesto los conflictos, traiciones y problemas a lo largo de los más de 30 años que Luis Miguel lleva de trayectoria.

Fue desde la primera temporada que conocimos un poco a las mentes maestras detrás de sus discos y, aunque Armando Manzanero ha sido el compositor más destacado, él no fue el único responsable de que Luis Miguel derrochara romance. Estos son los compositores de sus canciones más reconocidas en México y en el mundo:

Juan Carlos Calderón

El originario de España trabajó en varias ocasiones con Luis Miguel y es el compositor de muchas de las melodías que permanecen en nuestro repertorio hasta el momento. También pudimos ver un poco de él en la primera temporada de la serie, cuando apareció el tema “Culpable o no”, mismo que, presuntamente, está inspirado en el rompimiento de Micky con Mariana Yazbek.

Además de esta canción, de 1987 a 1990, Calderón le dio a Luis Miguel “La Incondicional”, “Entrégate”, “Tengo todo excepto a ti” y “O tú o ninguna”. El arreglista también colaboró con artistas como Ricky Martín, Sin Bandera, Julio Iglesias, Chayanne y Cristian Castro.

Mick Jackson

Aunque no trabajó tal cual con Luis Miguel, Mick Jackson es el responsable de componer la canción “Blame It on the Boogie”, misma que fue traducida por Juan Carlos Calderón, quien convenció a Micky de cantarla e incluirla en su álbum 20 años.

Rubén Fuentes

Uno de los grandes éxitos del Sol de México es su interpretación de "La bikina", composición del cantante y violinista mexicano. Rubén fue una de las grandes figuras del bolero ranchero y las canciones románticas y, además de ser el responsable de esta canción, también fue el compositor de "El son de la negra", "Cien años" y "Las alazanas".

Kiko Cibrián

El músico y productor que pudimos conocer en la segunda temporada de la serie participó en el disco Aries con las canciones "Suave", "Hasta el fin" y "Dame tu amor". La relación entre él y el Sol se volvió tan cercana que Cibrián recuerda que Luis Miguel fue una de las personas que más defendió su talento.

