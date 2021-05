Estereotipos, sin frenos en la industria: Giovanna Zacarías

La actriz Giovanna Zacarías interpreta a Lupita, una empleada doméstica de una casa de políticos a los que atiende sin recibir su pago, cansada de eso, decide vengarse en la cinta Los trapos sucios se lavan en casa, cinta que se estrenó este fin de semana en pantalla grande y aunque está contenta por el resultado de esta comedia, lamentó que aún se den personajes por el color de piel.

“A veces los productores y directores dice: ‘Ah ella es morena, sólo sirve para esto’ o ‘ah ella tiene los ojos verdes sólo sirve para esto’, el estereotipo por desgracia lo sigue poniendo la industria, nosotros somos actores tenemos un registro amplio para hacer cualquier cantidad de cosas”, contó Zacarías.

Sin embargo, aceptó el papel para dar voz a los mexicanos que se sienten inconformes con el trato de los políticos, por eso considera que Lupita es su granito de arena.

“Salimos antes de las selecciones lo cual es bueno, porque es recordarle al público que seguimos sufriendo de la indolencia de los políticos, que estamos a merced de ellos.

No hay que olvidar y despertar, hay que exigir y criticar lo que no nos gusta, porque prometieron algo que no dieron”, finalizó.

SOBRE EL FILME

En la cinta también participan Arath de la Torre, Lisset y Amorita.

La película, que ya está en cartelera, fue dirigida por Diego Muñoz.

POR PATRICIA VILLANUEVA

MAAZ