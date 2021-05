¿Es él? Novia de Vicente Fernández Jr. comparte FOTO del cantante y genera especulaciones

En las últimas semanas, la Dinastía Fernández ha acaparado la atención de los medios del espectáculo debido a la repentina desaparición de Vicente Fernández Jr., uno de los integrantes con mayor actividades en sus respectivas redes sociales.

Y es que desde hace varios días el primogénito de Vicente Fernández dejó de compartir contenido en su perfil en Instagram, e donde se mantenía bastante cercano a sus miles de fans subiendo imágenes y videos de su relación sentimental o carrera como cantante.

¿Desaparecido?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Mariana González, actual pareja sentimental del cantante, confesó que sigue junto al cantante, pero no reveló grandes detalles sobre el paradero o el motivo de su repentina desaparición.

Los rumores tomaron más fuerza después de que un compadre de Vicente Fernández Jr. asegurara que su amigo estaba en una clínica de rehabilitación, debido a problemas relacionados con las apuestas, algo que hasta el momento no ha sido comprobado.

El programa de espectáculos "Chisme No Like" señaló que Mariana González habría decidido apoyar a su pareja y por ello puso a la venta una de sus propiedades. Ella no confesó ningún detalle sobre lo antes mencionado.

¿Reaparece?

Este viernes 21 de mayo, Mariana González, famosa modelo y candidata a las próximas elecciones, compartió una historia en Instagram que inmediatamente se volvió viral y generó un sin fin de especulaciones.

Y es que ante sus más de 792 mil seguidores, la modelo compartió una fotografía en la que presuntamente muestra cómo luce su novio, Vicente Fernández Jr., quien se encuentra enviándole un romántico beso.

Como te comentamos, hasta el momento, se desconoce si la fotografía fue tomada recientemente o hace unos meses, pues la pareja lleva bastante tiempo como una de las parejas más sonadas en la industria del entretenimiento.

