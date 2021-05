Zack Snyder muestra su lado paternal en 'Army of the Dead'

Zack Snyder es famoso por dirigir películas de acción o superhéroes; su primera película exitosa fue sobre zombies, por lo que entrar de nuevo a este mundo en Army of the dead fue un reto, en el que se concentró en mostrar la evolución de esta especie, pero sobre todo en las relaciones humanas, en especial en la de padres e hijos, una etapa con la que se identifica.

“Supongo que como ser humano he evolucionado desde que hice Dawn of the Dead. Ahora tengo hijos y por la relación con ellos creo que las muestras de cariño entre padre e hijo en la película se convirtieron en lo más importante para mí, de lo que tal vez era 15 años atrás. Entonces, es gracioso, pero la parte emocional es realmente la pieza central”, detalló el cineasta.

A sus 55 años, Snyder es padre de ocho hijos, cuatro mayores de su primer matrimonio; dos con Kirsten Elin; y dos adoptados con la productora Deborah, quien es su esposa desde 2004. Por eso, para él es importante tocar esos temas en su trabajo, aunque sabe que es difícil llegar así a las masas.

“Estoy realmente interesado en las emociones del zombie Alfa… o de Dave (Scott Ward), que sólo está tratando de volver a conectar con su hija. Al final, si es un atraco de zombis, pero también es una película de personajes con mucho sentido”, afirmó Snyder. Mientras que Deborah agregó que también resaltan los fuertes toques de humor, ya que el elenco entendió lo que querían contar.

BRILLA EN MUNDO DE ZOMBIES

Ana de la Reguera forma parte de los guerrero que entran al mundo de ficción de Zack, en el que resalta las distintas capas que hay, entre ellos el amor padre e hijo, de pareja, con referencias políticas y de la pandemia, aunque se filmó antes de la crisis sanitaria.

“Es una película compleja, por eso también es un poquito larga, pero hay mucho que descifrar. Yo leí el guion muchas veces y ahora que la vi, hay cosas que no noté en la historia y me sorprendí”, contó.

Este proyecto llegó a la actriz luego de cinco años de buscar un papel importante en Hollywood, justo cuando dejó de presionarse y se concentró en el proyecto de Ana. “Fue una locura, porque estaba apunto de empezar la serie en la que venía trabajando por siete años”, contó.

MÁS SOBRE LA PELÍCULA

Entre los retos más difíciles del filme, fue encontrar casinos para hacer el rodaje, los cuales los encontraron en Atlantic.

La idea de esta película surgió dos años después de que terminó de rodar “Dawn of the Dead”.

Para Samantha Win el reto fue mantenerse en forma durante toda la filmación, porque aparece con top.

El luchador Dave Bautista quería demostrar sus dotes como actor, por eso decidió aceptar el papel.

21 de mayo se estrena en Netflix.

25 películas ha hecho Snyder como director.

2004 rodó “Dawn of the Dead”.

2006 Snyder hizo la película “300”.

