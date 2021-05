Ninel Conde estrena proyecto y lo opaca con sensual body negro que roba suspiros

Durante las últimas semanas Ninel Conde ha dado de qué hablar, pero en esta ocasión se volvió tendencia no por su vida privada, sino porque subió a Instagram una foto en la que luce un sensual body negro que dejó sin habla a muchos de sus seguidores, los cuales no tardaron en hacerle saber que es hermosa.

No es la primera vez que Ninel Conde sorprende con un ajustado atuendo de lo más atrevido; con frecuencia posa con outfits de lo más originales y hermosos, por ello es la inspiración de muchas mujeres que son fanáticas de las prendas entalladas.

A sus más de cuarenta Ninel Conde está demostrando que no tiene nada que pedirle a las chicas de veintitantos. En su más reciente publicación de Instagram, Ninel aprovechó para adelantar que tiene un proyecto entre manos que muy pronto dará más detalles al respecto. En tanto, sus fans quedaron sorprendidos y a la espera.

¿De qué tratará su nuevo proyecto? Foto: Especial.

¿Por qué ha causado tanta polémica Ninel Conde?

El pasado 20 de abril, Larry Ramos, esposo de la cantante y actriz mexicana Ninel Conde, fue detenido en Florida, Estados Unidos; el empresario colombiano fue detenido luego de ser acusado por una millonaria defraudación a al menos 200 personas.

Luego de darse a conocer esta información, Ninel aseguró que nunca ha estado casada legalmente con Larry Ramos y negó algún nexo con él, “fue un ritual espiritual y muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles”. Según una fuente cercana a Larry, Ninel no le contesta las llamadas ni los mensajes que le hace llegar a través de sus abogados.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues días después, Larry afirmó que "si no me apoya, me la llevo por delante”, según lo comentado por un amigo del empresario, que supuestamente defraudó incluso a Alejandra Guzmán.

