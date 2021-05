Michelle Salas planea convertir a Luis Miguel en abuelo “muy pronto”; esto es lo que dijo

Michelle Salas abrió su corazón durante una entrevista que mantuvo con una revista de espectáculos y realizó fuertes confesiones en torno a su vida personal, profesional y familiar, además reveló que desea convertirse en madre muy pronto por lo que dejó claro que próximamente veremos a Luis Miguel como abuelo.

Fue durante una entrevista que concedió a la revista Caras, en donde la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió detalles de los proyectos profesionales que se encuentra realizado en estos momentos en Madrid, ciudad donde reside actualmente, así como las impresiones que le han dejado las polémicas y rumores que han aparecido en torno a la Dinastía Pinal, a la cual pertenece.

Michelle Salas inició la conversación asegurando que su vida diaria no es una “lucha” por deslindarse de su nombre y la historia de su familia, aunque declaró que resulta imposible para ella “negar la cruz de tu parroquia. No vivo en la lucha por quitarme ese nombre. Al final es mi familia, mi sangre y estoy orgullosa de venir de donde vengo,” señaló la modelo.

“He logrado forjar un camino propio”

Para Michelle Salas el paso de los años la ha ayudado a conseguir muchos de sus objetivos personales y ha conseguido obtener un sitio por sí sola: “Creo que he logrado forjar un camino propio y construir con trabajo y determinación un lugar por mí misma. No separando mi nombre de mi familia, sino al contrario”, externó la influencer.

Para la modelo, quien actualmente reside en Madrid, España, los escándalos y rumores que desde siempre han acompañado a su familia no le quitan el sueño y aseguró que trata de no “engancharse” a ellos: “La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conocen ni la realidad ni la vida de esa persona. Muchas veces lo que criticas es lo que careces, así que trato de no engancharme”, aseguró la hija de Luis Miguel.

Para la modelo estar expuesta a las críticas es parte de pertenecer a una de las familias más queridas y reconocidas de nuestro país; “Claro que el estar expuesta al ojo público desde que nací, abre las puertas a muchos dimes y diretes, a la crítica, las comparaciones y al chisme,” explicó.

Finalmente Michelle Salas reveló que desea convertirse en madre muy pronto y con ello reunir a cinco generaciones en su familia: “Si me apuro volveríamos a ser cinco generaciones vivas”, con lo que dejó entrever que es posible que muy pronto veamos a Luis Miguel convertido en abuelo.

