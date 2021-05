Johnny Depp denuncia para saber si Amber Heard donó el dinero del divorcio

El actor estadounidense Johnny Depp ha denunciado a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) con la intención de saber si su exesposa Amber Heard donó los 7 millones de dólares obtenidos en su acuerdo de divorcio, como ella ha afirmado, informaron los medios locales.



Heard había dicho que entregaría ese dinero a la ACLU y al Hospital Infantil de Los Ángeles poco después de que se cerrara el acuerdo de divorcio en 2016, pero según la denuncia que presentó Depp a través de sus abogados en un tribunal de Nueva York, estas organizaciones no han querido confirmar qué cantidad recibieron.



Depp querría conocer esta información para utilizarla en la denuncia por difamación por valor de 50 millones de dólares presentada contra Heard, después de que ella escribiera en 2018 un editorial sobre violencia doméstica en el Washington Post aludiendo a su relación con el actor.

Amber Heard presenta pruebas

El protagonista de "Los piratas del Caribe" ya había afirmado que Heard, de 35 años, no había donado el dinero, en un intento de revertir el dictamen de un juez en una querella presentada en Londres por el intérprete contra el diario británico "The Sun", que le describió en un artículo como "maltratador".



Según Depp, el juez del caso contra "The Sun" no había sido imparcial, y se había dejado influenciar por el supuesto hecho de que Heard donara el dinero a estas organizaciones.



Heard por su parte ha afirmado que no ha "sido deshonesta" con sus donaciones a la ACLU y al Hospital Infantil de Los Ángeles, y detalló que ella había dicho que pagaría esos 7 millones de dólares a lo largo de 10 años.



Para apoyar esto, los abogados de Heard mostraron pruebas de que la protagonista de "Aquaman" había enviado 950 mil dólares a la ACLU y 850 mil dólares al hospital a través de donantes anónimos.



Heard y Depp se casaron en 2015, pero para 2016 ella ya había solicitado una orden de alejamiento en su contra por maltrato, algo que él negó, tras lo que llegaron a un acuerdo de divorcio en agosto de 2016.

Por EFE

cvg