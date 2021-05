Bárbara de Regil intenta cocinar y termina con quemaduras por falta de pericia

Bárbara de Regil se volvió tendencia en redes sociales luego que diera a conocer una grabación en donde la influencer sufre una quemadura mientras elaboraba un platillo en un reconocido restaurante de Cancún, lo que provocó la sorpresa de sus seguidores.

La modelo y actriz publicó en su cuenta de Instagram un clip en donde al parecer intenta demostrar sus aptitudes para la cocina, sin embargo, la prueba resultó fallida luego que al vertir una sustancia en un sartén, las llamas se intensificaron y le provocaron una quemadura en su brazo derecho.

“Hoy no les enseñé que me depilé gratis la mano derecha,” escribió la modelo en su publicación, la cual compartió desde uno de los restaurantes más exclusivos de Cancún; en el clip de solo segundos de duración, se ve a Bárbara de Regil realizar una mueca de sorpresa y dolor luego que el fuego alcanzara su mano.

Retoma sus clases de cardio desde Cancún

La actriz y modelo Bárbara de Regil se encuentra en Quintana Roo, desde donde ha retomado sus clases de cardio motivacional, las cuales comparte desde diferentes destinos del Caribe mexicano; fue tras una de sus clases que la modelo fitness decidió comer en un exclusivo restaurante de Cancun y para ello decidió participar en la elaboración del platillo.

Entusiasmada, De Regil decidió grabar parte del procedimiento de elaboración de uno de sus platillos y compartirlo en su cuenta de Instagram; no obstante, no esperaba que las cosas no resultaran de acuerdo a lo planeado ya que en determinado momento salió una gran llama del sartén en el que estaba preparando su platillo, lo cual la tomó por sorpresa.

Fue en este instante en que las llamas alcanzaron su mano derecha y le provocaron quemaduras, ante esto Bárbara de Regil emitió un grito que sorprendió a quienes la observaban y capturaban el momento. Pese al susto, la modelo tomó con tranquilidad el pequeño incidente, el cual no tuvo consecuencias mayores para ella.

