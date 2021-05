“Estoy super contenta, todavía no me la creo”, Andrea Meza tras ganar Miss Universo 2021

En entrevista para Venga la Alegría, la mujer del momento, la nueva Miss Universo, la mexicana Andrea Meza, brindó sus primeras impresiones tras convertirse en la tercera mexicana en lograr este galardón, en este sentido dijo estar “súper contenta, todavía no me la creo, (...) no que queda 100 por ciento claro que ahora soy Miss Universo”, señaló la originaria de Chihuahua.

Al ser cuestionada sobre las sensaciones que vivió al estar parada frente a la representante de Brasil esperando el resultado final, Andrea dijo que muchas cosas pasaron por su cabeza pero ella solo pensó en dejar todo al destino, pues ya estaba ahí como una de las dos mejores del concurso y al final iba a pasar lo que tenía que pasar.

Fue así que cuando anuncian con un “Viva México” su triunfo, ella tardó en reaccionar pues había tanto ruido que no sabía si lo estaba diciendo el conductor o fue un grito del público, por lo que en el video se nota que su reacción tarda un poco, pues no lo asimiló de inmediato pero al darse cuenta su reacción fue muy natural al gritar “gané”.

Otros certámenes de belleza

En una entrevista previa el padre de Andrea Meza, narro una amarga experiencia en un certamen de belleza, en el cual la ahora Miss Universo, no ganó, pero fue gracias a dicho fracaso que tuvo aprendizajes por lo que esta experiencia le ayudó a entender que las cosas muchas veces no suceden como nosotros queremos, pero si le dio mucha fortaleza mental, dándose cuenta que sucedió así porque algo mejor le esperaba.

Después vino el triunfo en Mexicana Universal, donde comprendió que tenía que seguir preparándose, pues sabía que su destino era seguir hasta alcanzar sus sueños y ahora lo logró.

Ausencia de su madre fue difícil

En torno a los momentos difíciles que vivió durante esta edición de Miss Universo, quizás el más complicado fue la ausencia de su madre, quien por motivos de salud no pudo viajó para verla, incluso en los ensayos estaba con la lágrima intentado que no se dieran cuenta.

Sin embrago, pero a la ausencia de su madre logró tranquilizarse al decirse a ella misma que fue por su bien, pues lo mejor fue que ella estuviera en casa, y aunque no estuvo en la ceremonia Andrea le agradeció que aún a la distancia siempre ha estado a su lado.

Luego de ganar una de las primeras llamada fue con su mamá, y aunque fue breve porque en ese momento le explicaban que representa ser Miss Universo, le dio mucha alegría verla “vuelta loca, grite y grite, deseándole lo mejor”.

Orgullo mexicano

Finalmente la emoción por el triunfo de Meza fue tan grande en nuestro país que en su natal Chihuahua la gente se volcó a las calles para corear su nombre y celebrar su triunfo en Miss Universo 2021, por lo que las imágenes de gente en las calles de Chihuahua o en el Ángel de la Independencia la hicieron sentirse muy honrada tener la responsabilidad de inspirar a más niñas, como las mujeres que han portado esta corona y que la inspiraron a ella.

“Me di cuenta de que se podían alcanzar los sueños, si trabajar por ellos, ahora es mi turno de dar el ejemplo a todos los chihuahuenses, mexicanos y toda Latinoamérica”, concluyó la nueva reina de belleza.

