Michelle Renaud recuerda su época en Rebelde y confiesa los malos momentos que vivió: VIDEO

Michelle Renaud, a pesar de haber iniciado su carrera artística en 1992, fue hasta su aparición en la telenovela juvenil “Rebelde” en 2006 que comenzó a posicionarse como una de las actrices más queridas por el público mexicano. Después de algunos papeles secundarios, para 2014 obtuvo un papel protagónico a lado de Pablo Lyle en la telenovela “La sombra del pasado”.

Recientemente, Michelle estuvo como invitada en el programa “Pinky Promise”, el proyecto digital de Karla Díaz, una de las integrantes del grupo JNS. Fue en esta producción donde Renaud decidió hablar de su vida sentimental, su trayectoria profesional y, por supuesto, sus inicios como actriz. Luego de 17 años en el medio, Michelle recordó que desde muy pequeña quiso aparecer en televisión, por lo que Rebelde representó una excelente oportunidad.

Estuvo a punto de renunciar

Sin embargo, su sueño pronto se vio opacado por los conflictos dentro de la producción, pues aseguró que a las personas que actuaban como extras los trataban horrible. Incluso, la actriz pensó en renunciar al proyecto, porque era una situación complicada. Contrario a lo que podría pensarse, no era una producción amable y trataban a los miembros del equipo muy mal.

Michelle contó que, en una ocasión, Anahí y Poncho Herrera estaban hablando muy fuerte y que, en lugar de llamarles la atención, la producción decidió echarles la culpa a los extras, mismos que no tenían nada que ver en ese conflicto. A partir de esa experiencia, Michelle se dio cuenta de que ese trabajo no era lo suyo.

Sus primeras escenas

La actriz pensó seriamente en decirle adiós a su sueño, pues no se la pasaba bien, no le gustaba y no quería estar al fondo de la situación, ella quería llamar la atención, por lo que siempre sugería escenas que implicaran su aparición en primer plano. Sin embargo, después de cierto tiempo, Pedro Damián la invitó a formar parte del elenco oficial.

Una vez que comenzó a formar parte de la trama, la emoción continuó y, a pesar de los nervios, Michelle recuerda con mucho cariño esa etapa de su trayectoria profesional. Sin embargo, también confesó que su inseguridad puede verse en la pantalla y, aunque tenía 15 años, le apena pensar que sus primeras escenas estuvieron llenas de confusión.

