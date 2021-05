Lolita Cortés regresa al cine

Con más de 35 años de carrera, hecha principalmente en el teatro mexicano, Lolita Cortés regresa al séptimo arte con un cortometraje y una película, después de 20 de no trabajar en esta industria y luego de que la pandemia provocó el cierre de teatros, su principal fuente de ingresos.

“Dios es grande y empezó a salir trabajo. Un cortometraje aquí, ¡yo en cortometrajes!, estoy teniendo paciencia y mira que no la tengo, pero ahí vamos”, contó la actriz. El material se llama Tan hermanas e interpreta a unas gemelas que se enfrentan en el funeral de su padre. La historia es de Felipe Kuri y se filmó hace un mes.

También está por filmar la cinta A tontas y a locas: “Ya viene una película, vamos a ver cómo están las cosas… filmamos en dos meses. Fue un lío llegar a esa película por las cuestiones legales (que atraviesa con Mejor Teatro)”.

Aunque no dio más detalles sobre de qué va la historia o su personaje, contó que se prepara viendo películas de todo tipo.

Lolita poco a poco supera la crisis económica de la pandemia, a la par de este filme, vuelve al teatro con Toc toc y espera que todo se active conforme la aplicación de la vacuna. Por ahora sigue con los cuidados necesarios y disfrutando de su hermana Laura, a quien aprendió a valorar en este confinamiento, pero sobre todo a entender que el verdadero lujo ya no son las cosas extravagantes, sino el poder respirar sin usar una mascarilla.

LOS ESCENARIOS, SU PASIÓN

La actriz creció entre bambalinas de teatros como el San Rafael, viendo trabajar a su padre, Ricardo Cortés. “Estoy haciendo lo que siempre he hecho y eso me hace feliz, el que mi padre me trajera aquí… fue todo”, finalizó.

POR PATRICIA VILLANUEVA

MAAZ