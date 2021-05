José Eduardo Derbez se suelta en llano por recordar uno de los MOMENTO MÁS DOLOROSO de su vida

José Eduardo Derbez es conocido por ser un gran actor, pero más por sus grandes dotes como comediantes, pero no todo es risa y diversión, ya que en esta ocasión se soltó en llanto durante una charla con Faisy, esto debido a que recordó uno de los momentos más difíciles en lo que lleva de vida.

El hijo de Eugenio Derbez siempre se ha mostrado alegre y relajado durante su vida frente a las cámaras, más cuando está en "Miembros al aire", donde las historias y anécdotas que cuentan la mayoría de los panelistas tratan de cosas chistosas o borracheras.

En esta ocasión fue todo lo contrario, ya que frente a las cámaras de Faisy dejó ver su lado más vulnerable al hablar de su abuelo, pero para ser más precisos sobre la muerte del padre de Victoria Rulfo, Ramón Martínez del Río.

Uno de los pasajes más tristes

Durante la charla para el canal de su amigo, Faisy le preguntó al conductor de "Miembros al aire" cuál era el momento más triste que ha tiene en la vida, por lo que este le recordó la muerte de su abuelo, por lo que no pudo aguantar el llanto al recordar el día que su abuelo materno se despidió de este mundo.

Durante la historia, José Eduardo contó que días antes de la muerte de su abuelo, Don Ramón le dijo un viernes que se echara un tequila con él, pero Derbez lo rechazó porque tenía un plan con sus amigos, algo de lo que se arrepiente, ya que a lo largo de su vida siempre brindó con su abuelo los viernes.

Tomaba sin tener edad

Ramón era el único hombre de su familia materna, por lo que cada viernes iba a visitarlos y se tomaba un tequila con José Eduardo, esto a pesar que no tenía edad para tomar. En la anécdota contó que cuando tenía 13 años le preguntó a su mamá si podía brindar con su abuelo y ella lo dejó.

Lamentablemente no pudo hacerlo el último viernes que su abuelo lo invito, esto por cambiarlo por un plan con amigos, algo que no puede olvidar fue que Don Ramón le dijo que tenía muchas cosas que hablar con él y enseñarle, pero no dio tiempo, porque la vida tenía otros planes para el papá de Victoria Rulfo.

