Mariana Echeverría, ¿se hizo lipo? Desata rumores por cinturita: Foto

Mariana Echeverría festejó en Instagram sus dos y medio millones de seguidores, la estrella de la comedia publicó una imagen en la que aparece portando un traje de baño amarillo en donde los seguidores notaron su pequeña cintura.

Al ver la complexión de Mariana los seguidores especularon si se había sometido a algún cambio estético, manifestando que se miraba muy bien y que también estaban orgullosos de la cantidad de personas que se habían sumado a su cuenta en esa red social.

“Y la familia crece , no saben lo feliz que me hace que cada vez se una más gente y eso me llena de orgullo ya que los 13 años que tengo de carrera me ha permitido enseñarles una parte de mi vida tanto personal como laboral “, escribió al principio de la publicación la también conductora de televisión.

Después aprovechó el momento para agradecer a cada una de las personas que siempre han estado al pendiente de su carrera y la han llenado de bonitas palabras. “Gracias por sus comentarios siempre, gracias por su buena vibra, gracias por sus consejos, gracias gracias gracias, porque sí, parte de mi éxito es gracias a que ustedes me han permitido seguir en pantalla y poder ser tan transparente y real como hasta ahora he podido ser. GRACIAS”, finalizó.

Cabe señalar que Mariana Echeverría se convirtió en madre el pasado 10 de octubre, por lo que su cuerpo se sometió a ciertos cambios físicos, pero después de algunos meses ha logrado mejorar su cintura, cosa que sus seguidores le aplauden y se muestran orgullosos de su esfuerzo.

Mariana Echeverría es una de las participantes del programa televisivo “Me Caigo de Risa”, y además es una de las más queridas del público, pues gracias a su sencillez y elocuencia cautiva a todo el público quienes esperan sus participaciones para disfrutar de sus chistes o anécdotas.

Agradeció a quienes se suman a su familia en redes. Foto: especial

